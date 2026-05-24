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人物側寫／面對藍白進攻 魚販之子林國漳挑戰宜蘭縣長

聯合報／ 本報記者戴永華
縣長參選人林國漳的政見從山林、治水跨足到海洋，要用最扎實的政策溫度貼合基層需求，爭取選民認同。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳的政見從山林、治水跨足到海洋，要用最扎實的政策溫度貼合基層需求，爭取選民認同。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳出生於宜蘭舊城區，父親靠賣魚維生養活一家五口，他學校畢業後在台北當律師，廿七歲那年，前縣長游錫堃邀請他擔任縣選委會選監小組召集人，返鄉後原以為律師與老師將是一生志業，未料去年黨內前輩勸進從政，人生大轉彎，走上參選縣長之路，扛起黨內「光復宜蘭」的重任。

2026九合一選舉

個性謙和、講起話來慢條斯理，從來沒有選戰經驗的林國漳，首次參選就挑戰縣長大位。這一路走來，跟著縣黨部安排的選戰節奏走，選舉語言與肢體動作逐漸自然嫻熟。

從小在舊城區長大的孩子，對於傳統美食小吃情有獨鍾，林國漳跑選舉時不挑食，但很少在外喝瓶裝水，每天妻子會幫他準備愛心茶或元氣水，分別裝在幾個保溫，帶在車上喝，凸顯家人的默默支持。

偶爾他骨子裡也會蹦出非典型的選舉人格，有次在運動公園附近跑選舉行程，遇到一群認識的律師在打球，以前是系上籃球隊的林國漳突然一時技癢，下場打起籃球，幕僚說「很少見吧」，但也隨他去紓壓，結果籃球場旁邊還有匹克球，竟也玩了起來，用他自己的肢體語言與大家搏感情。

向來都不愛與人爭鬥的他，起初面對選戰批評時，也常跟幕僚講「沒關係」不要理就好了，讓幕僚好氣又好笑說「怎能不回應呢？」

林國漳理想的選舉情境與對手維持君子之爭，大家講政見，讓選民認同政策後投票，但最近藍綠廝殺更為激烈，外界易把他與賴清德人馬產生連結，加上藍白合力進攻，都讓林離選舉原本的想像愈來愈遠，也是未來極力要突破的挑戰。

2026九合一選舉 林國漳 游錫堃 宜蘭縣選舉

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