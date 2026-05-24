政治素人林國漳選宜蘭縣長：擁在地優勢 一步一腳印

賴清德總統力拚宜蘭「藍天變綠地」，提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳披民進黨戰袍參選縣長，林國漳接受本報專訪表示，不只總統勸進，許多人對宜蘭未來憂慮，還有人直言要他承擔大任；不管賴總統或任何人輔選都非常歡迎，但重點還是自己，他會一步一腳印在地方勤跑。

年底縣長選戰，由律師林國漳對決檢察官出身的國民黨參選人吳宗憲，可謂「法律人對決」，民調呈現五五波激戰。林國漳是政治素人，努力勤跑基層，半年來已提升知名度，賴清德當時花一年時間勸進林國漳點頭參選。

林國漳回憶，總統選舉結束當年十一月，賴總統有事到宜蘭，說要到信賴之友會感謝，順便見他的妻子，提及選舉之事，當時他心裡就有個底；但選舉並非生涯規畫，並未點頭答應。

「賴總統並不是第一位勸進我參選的人」林國漳說，很感謝總統，但如果認真講起來，這廿年來有很多人勸進，包括前縣長林聰賢或代理縣長吳澤成等人，鄉親、同學，甚至他當律師案件的當事人傳訊息要他出來承擔大任，也被這些人感動到。

如今黨政資源全力輔選，林國漳認為，賴總統是民進黨主席，為黨員助選無可厚非，吳宗憲也可以請國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁助選；一年前，他就擔任行政院政務顧問，有機會向院長及部會首長反映宜蘭民情，他當顧問與選舉無關，他也很清楚如果是這樣助選，不一定是很好方式。

「自己有在地優勢」林國漳認為，他這卅年來在縣府擔任過超過廿個委員會委員，對各局處業務都相當熟悉，甚至藍營支持者如今願意站出來力挺，可見以前做人處事還算成功。

林國漳最近從山林、治水到海洋都提出政見，放大治理宜蘭格局，會不會大到難以執行，流於大撒幣？林國漳強調，不是憑空想像，推動「城市森林」經費百分之八十五由中央出，換算下來每年地方約出三千多萬元，不是畫大餅。

治水計畫也是希望把基礎設施做好，結合海岸鄉鎮，一條龍發展觀光及科技產業，「過去沒人做的，相信我可以做到」。