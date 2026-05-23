跨縣市輔選？ 蔣萬安稱相關規劃安排中：該幫的忙一定不會少

年底選戰漸漸升溫，台北市長蔣萬安下午出席「瑞典日」活動，被媒體問到是否還會到其他縣市輔選？和參選人拍定妝照？蔣萬安說，等議會總質詢完，該幫的地方一定不會少。

北市議會下周二開始市政總質詢，直到6月9日結束。蔣萬安指出，接下來就是議會總質詢的期間，不過總質詢完，當然只要有需要幫忙的地方，該幫的地方一定不會少，媒體追問，是否收到很多邀請，蔣萬安說，接下來看時間會安排。

對於「小雞」想要一起拍合照、定妝照，蔣萬安笑說，該幫的忙一定不會少，所以相關的規畫也在安排當中，「沒有問題」。