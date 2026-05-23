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沈伯洋陸戰直搗她地盤 吳思瑤盛讚：比自己優秀十倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）下午在沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤（右起）、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠等人陪同下，前往關渡宮參香祈福，揮手向民眾致意。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）下午在沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤（右起）、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠等人陪同下，前往關渡宮參香祈福，揮手向民眾致意。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋陸戰行程馬不停蹄，今到北投關渡宮參拜，他喊出要「真正的國泰民安」，身為半個主人的在地立委、競選總部總幹事吳思瑤則讚他比自己優秀十倍，希望這場選舉要高水平、要有內容、要正能量。

2026九合一選舉

沈伯洋今天來到北投區關渡宮參香祈福，由關渡宮董事長陳玉進、吳思瑤、民進黨北市黨部主委張茂楠及北市議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚、鍾佩玲陪同。現場支持者熱情高喊，「沈伯洋、凍蒜！」不少人更拿起手機拍照、邀他合影。

吳思瑤致詞表示，自己是在地立委，是半個主人，另個身分是沈伯洋競選總部總幹事，今天陪他來跟「關渡媽」許願，也向關渡宮、士林北投鄉親拜託給沈一個機會。

她大讚沈伯洋比自己優秀十倍，有更好的專業、更強的意志，可以來翻轉台北、改變台北。也強調，這場選舉要高水平、要有內容、要正能量，每一步都走得自信。

沈伯洋則說，他過往在鄉土文化研究社，也時常來到關渡宮，但觀察角度稍稍不同。關渡宮過往是在現在淡水的位置，淡水河是整體險要，當時媽祖真正大顯神威是法國軍隊來的時候，在媽祖庇佑之下，我們擊退法軍；關渡宮移到關渡後，「獅象捍門」也是險要位置，這對國家、城市非常重要。

他認為，這更代表要守護整個城市的產業，不只有經濟產業，更包含北士科的發展，這對城市安全、國家安全非常重要。今天來關渡宮，更要祈求「真正意義上的國泰民安」、「真正的安全」。

現場有與輪椅族同行的民眾反映，沈伯洋規畫市政時，是否考慮到輪椅使用者面臨的困境，能否給予在北市的願景？沈說，光是爸媽在推娃娃車，自己在推時常常要不斷抬起來，那個路線連貫都不具備，更遑論更需要的輪椅使用者，而他這兩天也有討論到輪椅使用者的運動狀況，例如移動式的運動場所，允諾會在市政規畫願景。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右三）下午在民進黨北市士北議員鍾佩玲（前排右起）、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠、民進黨北市士北議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚等人陪同下，前往關渡宮參香祈福。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右三）下午在民進黨北市士北議員鍾佩玲（前排右起）、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠、民進黨北市士北議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚等人陪同下，前往關渡宮參香祈福。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午前往關渡宮參香祈福，戲台上站滿民眾圍觀。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午前往關渡宮參香祈福，戲台上站滿民眾圍觀。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午前往關渡宮參香祈福，與民眾握手致意。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）下午前往關渡宮參香祈福，與民眾握手致意。記者蘇健忠／攝影

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