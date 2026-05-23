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會開政治獻金專戶？自曝為選台北市長貸款200萬 沈伯洋揭下一步規畫
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前自曝，為了選舉而去貸款200萬元。未來是否會開政治獻金專戶或募款餐會？沈伯洋今回應，不可能不開政治獻金專戶，但因前期準備要花自己錢，才會軍公教貸款。
2026九合一選舉
沈伯洋今天來到北投區關渡宮參香祈福時回應，他一定會開政治獻金專戶。因為在前期準備，不管是今天一些器材準備或要買衣服等，還是要花一些自己的錢，才會去做軍公教貸款。
民進黨議員林延鳳說，每位候選人的選舉經費如何花用，都是看個人候選人。一般來說，人事費、文宣廣告費、活動費都是占比較大的比例，她舉例議員選舉有很省、也有花很多，花很多者可能是選舉經費無上限，個別候選人會依自身財力有所規畫。她相信沈伯洋在目前有限經費預算下，每一分錢都會花在刀口上，這也是民進黨傳統。
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