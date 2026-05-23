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黃暐瀚讚他「政壇柯瑞」估得票40％起跳 沈伯洋反應曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天來到北投區關渡宮參香祈福。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今天來到北投區關渡宮參香祈福。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，資深媒體人黃暐瀚估沈至少40%得票率、50萬得票，更讚他如NBA球星Stephen Curry有爆發力。沈伯洋今回應，謝謝暐瀚哥稱讚，他三分球其實沒有很準。

2026九合一選舉

沈伯洋今天來到北投區關渡宮參香祈福被問及此事，他說，真正能夠拿多少票，還是取決於市民，他現在能做的是不斷地告訴市民，他對於城市的願景、民進黨議員提出什麼市政監督，而監督及願景合在一起，才能說服人民把票投給他們。

他說，真正要取得多少票取決於到底有多少的時間，好好來跟大家介紹好的願景、議員及各參選人的專業。

另外，沈伯洋日前在Youtube頻道「加開零食會」直播大讚三色豆比豆棗好吃，意外釣出前總統蔡英文自曝是三色豆愛好者，要他來跟自己坐同桌。

媒體今問及何時要跟蔡英文爬山，沈說，台北能爬的山非常多，台北有很多淺山，絕對有實力跟布拉格相比成一個登山入口。而且從士林、北投開始，一路到內湖、南港，剛好可以看成一次台灣歷史巡禮。

沈伯洋說，到底蔡英文總統會選哪座山？他還不知道，「這個見面是大家可以期待的事情。」城市願景跟國家願景分不開，蔡英文總統對於國家的願景有非常獨到見解，之後兩人會一起討論。

沈伯洋 黃暐瀚 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 蔡英文

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