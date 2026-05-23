民眾黨選戰怎安排？柯文哲曝和黃國昌分工合作 陳佩琪幫跑菜市場

台北市前市長柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，對於未來選戰節奏，柯文哲說，他跟黃國昌主席應該就是分工合作，一天只有24小時，要去菜市場，就換陳佩琪去。

柯文哲說，今年的選舉，除了嘉義市民眾黨有自己的首長參選人，大部分還是以議員或是代表為主，他跟黃國昌主席應該就是分工合作。

他說，一天只有24小時，也沒有辦法每個地方都去，今天連陳佩琪都拉出來了，以後有些他跑不到的地方，像要去菜市場，就換她去，大家分工合作。

柯文哲下午替中正萬華參選人吳怡萱站台，至於和無黨籍議員徐立信、應曉薇的女兒應佳妤，也會互動？柯文哲說，不管怎麼互動，台灣民眾黨除了很特殊的選區以外，原則上都是保守提名，就是一個選區只提名一個，所以對民眾黨來講，輔選都很簡單，唯一提名，中正萬華區唯一提名、唯一支持就是吳怡萱。

至於黃國昌之前提出2026的目標是要席次翻倍？柯文哲表示，議員席次是一定會增加，增加多少？這個就是Do our best，盡全力去做，他認為還是會增加，會增加到多少？這個要看現在的努力。