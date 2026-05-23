台北市長選戰藍綠交鋒！駁蔣萬安「城市願景」 沈伯洋：應指對未來規劃

台北市長選戰藍綠交鋒，民進黨參選人沈伯洋認為市長蔣萬安缺乏城市願景，蔣今上午點出大巨蛋啟用、輝達落腳兩項具體市政願景。沈伯洋下午回應，這不叫願景，城市願景應該是指對未來規畫，而不是像已經存在的大巨蛋。

沈伯洋今天來到北投區關渡宮參香祈福，被問及此事，他認為，城市願景不能只看點或只看線，要「點、線、面」都看。假設輝達進駐是一個願景，應該做的是怎樣讓這邊變成一個實質的科技聚落，且不能只是硬體。

他說，北市府本來就有地下3D化系統，如果在這做，要不要做地下智慧物流？地上除了本來中央就在討論的無人載具沙盒，要不要做更多？除了硬體，市府有提到招商，但招商的本錢需要人，這邊住宅現在速度有沒有辦法趕上當時宣稱的就業人才人數？AI聚落在哪裡？

沈伯洋舉例，新加坡就有做，紐約BigApps也有成功招商，其實是要靠在地人才及人才進駐。如果要把北士科當作科技聚落，所需要的是它能成為國家級、城市級的智庫，成為北市府的大腦外包，這也不是他隨口講講，首爾已經做非常久。這才叫做願景。

對於蔣萬安前天喊出北市目標2035年要成為全球前十大AI之都，沈伯洋認為要有一些標準，沒有研究院怎麼計算城市的AI論文產出？怎麼計算AI人才進駐的密度？如果連電都還沒解決，這個願景到底要如何發展？

沈伯洋說，整體願景應該像這樣，不是只有單線在想要蓋多少住宅、交通怎麼改善，而是要人才進駐，形成一個真正的聚落，才叫做完整的生態系、對城市的願景。