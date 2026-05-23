白營脫黨潮？楊寶楨退黨參選爆柯難接近 柯文哲今反嗆「麥牽拖」

民眾黨疑爆脫黨潮，其中民眾黨前發言人楊寶楨日前也宣布退黨，還說黨中央把前主席柯文哲圍住不容易接近、架空。對此，柯文哲下午受訪反嗆，只有關在牢裡面她找不到，現在交保出來大家怎麼會找不到？「這個也是麥牽拖」。

柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動受訪，針對楊寶楨的說法，柯文哲說，其實自己不是在家裡，就是在台玻大樓辦公室，要找一定找得到，怎麼會找不到？只有關在牢裡面，她找不到以外，現在交保出來大家怎麼會找不到？所以這個也是「麥牽拖」。

另外，媒體也問，民眾黨近來累積超過10個選將，或是地方人士因初選退黨，是否制度上出了問題？柯文哲指出，台灣民眾黨是一個新興的政黨，從一人政黨要變成一個有制度的政黨，在建立制度的過程當中，不免會有一些風波。雖然昨天黃國昌主席也有發文，自認應該可以做得更好，跟大家抱歉。

柯文哲也說，但換他來做，也不會做得更好啦，因為初選有人要求說直接提名，說不要跟人家比民調，要直接提名，如果不提名他，他就脫黨；有的是跑到別的選區，有的是甚至跑到民進黨，開始罵民眾黨。「如果你是你，你要怎麼處理？」

柯文哲說，還有更厲害的，直接在媒體上放話說，要直接徵召，「如果你不徵召我就退黨參選」遇到要怎麼處理？也是沒辦法處理啊。

柯文哲表示，所有的黨都是這樣，這些事其實在其他黨也有，只是說在民眾黨被誇大去報導，該做的還是要做，制度還是要建立，在過程當中，當然會有一些風波，選舉結束之後，還是會按照本黨的優良傳統，一定會再做個檢討報告，看看將來要怎麼做會比較好，現階段有制度還是照制度，總不能說不要比初選，要直接提名、要直接徵召「那有那回事」。