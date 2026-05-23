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影／蔣萬安稱大巨蛋、輝達是願景 沈伯洋反駁：對未來的規劃才是願景

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午前往關渡宮參香祈福，與民眾握手致意。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）下午前往關渡宮參香祈福，與民眾握手致意。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午在關渡宮董事長陳玉進、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、民進黨北市黨部主委張茂楠 、民進黨北市士北議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚、鍾佩玲等人陪同下，前往關渡宮參香祈福。

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參香後，沈伯洋回應台北市長蔣萬安大巨蛋啟用、輝達確定落腳台北，都是具體、務實、落實的市政願景。沈伯洋表示所謂城市的願景應該是指說「對未來的規劃」，而不是像大巨蛋，這個是已經存在在那一邊的叫做願景。

沈伯洋覺得以ㄧ個城市的願景來講，不能只看一點，或者不能只看線，我們要點、線、面都看，所以假設說輝達進駐是一個願景的話，真正應該做的是要怎麼樣讓這變成一個實質的「科技聚落」，而這個科技的聚落不能只是議題而已，台北市政府本來就有地下3Ｄ化的系統，要不要做地下的一個智慧的物流？你在地上，除了本來我們在中央就已經在討論的無人載具沙河之外，你要不要做更多？

沈伯洋覺得目前除了硬體之外，市政府有提到說要招商，但你招商的你的本錢在哪裡？招商需要人，住宅的速度有沒有辦法趕上當時宣稱的這個就業人才人數，AI的聚落在哪裡？新加坡就有做，有一個參考就在那邊。假設我們真的把北市要當作一個科技聚落的話，我們所需要的是，他能夠成為我們國家級的智庫跟城市級的智庫，它可以成為北市府的一個大腦的外包，那這個也不是我隨口講的而已，這是首爾已經做非常久的事情，所以這才叫做願景。

沈伯洋提出質疑表示，如果要喊2035年，我們要成為AI前十大的前十大的城市，要一些標準，沒有所謂研究院？那你要怎麼去計算這個城市的AI論文的產出？你要怎麼去計算AI人才進出的密度？更不要講說最基礎的建設連電的問題都還沒有解決，這個願景到底要如何發展？所以整體的願景應該有一個生態系，不是只有單線的，要帶多少的住宅，跟我的交通要怎麼改善，而是你要讓人才進駐，形成一個真正的聚落，這才叫做完整的生態系，這個才叫做對城市的願景。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右三）下午在民進黨北市士北議員鍾佩玲（前排右起）、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠、民進黨北市士北議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚等人陪同下，前往關渡宮參香祈福。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右三）下午在民進黨北市士北議員鍾佩玲（前排右起）、沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠、民進黨北市士北議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚等人陪同下，前往關渡宮參香祈福。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午前往關渡宮參香祈福，戲台上站滿民眾圍觀。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋下午前往關渡宮參香祈福，戲台上站滿民眾圍觀。記者蘇健忠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）下午在沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤（右起）、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠等人陪同下，前往關渡宮參香祈福，揮手向民眾致意。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）下午在沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤（右起）、關渡宮董事長陳玉進、民進黨北市黨部主委張茂楠等人陪同下，前往關渡宮參香祈福，揮手向民眾致意。記者蘇健忠／攝影

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