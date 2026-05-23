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【重磅快評】「黑熊體」成流行 卻讓台北市民笑不出來

聯合報／ 主筆室
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前中）今日前往台北市關渡宮參拜，與現場支持者握手致意。圖／中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前中）今日前往台北市關渡宮參拜，與現場支持者握手致意。圖／中央社

語言，往往是一個時代流行文化的縮影。過去有「晶晶體」，特色是某位名媛說話時喜歡中英文夾雜，現在則流行「黑熊體」。民進黨推派「抗中保台」大將沈伯洋參選台北市長，其獨特的應對風格引發熱議。然而，當這種論述方式成為回應市政問題的競選基調，雖有娛樂效果，但台北市民恐怕笑不出來。

2026九合一選舉

所謂「黑熊體」，如北市研考會主委殷瑋所言，其核心邏輯在於極致的拆解：先定義原則、再羅列元素、最終交代程序。這種說話方式，初聽之下似乎條理分明、面面俱到；細究其內容，往往是將簡單的公共議題，硬生生灌水為冗長的詞語堆疊。以「雙城論壇」為例，本應針對兩岸交流、市政合作實質效益進行論辯，但在「黑熊體」的操作下，卻被拆解成「論壇就是一個論壇，元素有活動、有名額」的廢話公式。把這些都講一遍，至少可花上好幾分鐘講，但是等於什麼也沒回答到。

「黑熊體」與傳統學術中的「訓詁體」有著本質的錯位。傳統訓詁學是為了疏通古文義理、探究文化脈絡，具備深厚的知識底蘊；而當代政治語境中的「黑熊體」，卻是為了掩蓋空洞的掩護色。其目的不在於說明道理，而在於透過冗長、邏輯化的外殼，構築出一道防護牆，讓閱聽人聽完之後，只覺得「聽君一席話，如聽一席話」，卻找不到任何實質的政策主張。

更嚴重的問題在於，這種論述風格成為遮掩候選人對市政生疏的遮羞布。沈伯洋一被推上競選擂台，就因不熟悉台北政史，將台北市長歷史脈絡搞錯，曾遭記者當面指正；如今，他似乎變本加厲，面對任何市政題目，都能有如AI上身般「一本正經地胡說八道」。

候選人可以有自己的風格，也可以有新穎的思維，但政治治理的核心始終是「解決問題」。市民需要的是務實的交通改善方案、是能夠減輕負擔的社會住宅政策、是具備國際競爭力的都市藍圖。這些都需要扎實的在地經驗與理性的政策核心，絕非透過拆解詞彙、堆砌名詞就能憑空生出。

當一個競逐首都市長寶座的候選人，無法對這座城市的交通、居住、防災、文化等議題提出具體願景，卻試圖用艱澀、繞口的術語來填補知識真空，這不僅是對選民智慧的蔑視，更凸顯執政黨在人才培養上的枯竭與傲慢。當沈受訪時說出「休息時間對齊，就能產生消費」這類不知所云的概念被當成政策論述，市民不禁要問：執政黨究竟是把台北市當作實驗室，還是當作一檔不需要負責任的語言綜藝節目？

沈伯洋說得愈多，暴露出他對市政的理解愈淺，這或許能成為網路世代茶餘飯後的迷因素材，但當執政黨將欠缺實務底蘊的候選人推向舞台中央，展現的是將政治運作簡化為宣傳包裝的短視。台北市民期待的，是一場聚焦市政、理性辯論的選舉，而非一場又一場令人啼笑皆非的「黑熊體」表演。

2026九合一選舉 沈伯洋 民進黨

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