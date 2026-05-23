對決陳素月！魏平政披彰化縣長戰袍 專家分析「國民黨潛力牌」

彰化縣長選舉，如果明天就投票，國民黨徵召的魏平政大概不是小輸，而是可能被民進黨陳素月打到「輸十萬票」的等級。但是選舉還有將近半年的時間，政治傳播專家指出，魏平政的勝出關鍵是「無敵」，沒有敵人、仇恨值低，這最有利於團結整合。

文化大學新聞系教授莊伯仲在「看人間」節目指出，魏平政的弱點，恰好也是他可能翻盤的鑰匙。他的最大優勢是「仇恨值最低」、「沒有敵人」，所以可以成為藍營的最大公約數。

莊伯仲說，彰化不是溫吞的農業縣，而是選民最有自主意識的搖擺縣。地方長期流傳的「綠一藍二」循環，從周清玉一屆、阮剛猛兩屆、翁金珠一屆、卓伯源兩屆、魏明谷一屆，到王惠美兩屆，三十多年來呈現「綠營執政四年、藍營執政八年」的輪替戲碼。照這個規律，現在應該換綠營。從起跑姿勢看，已經被提名競選縣長的民進黨立委陳素月，是典型地方型政治人物，當過縣議員，也連任多屆立委，勤跑基層、紅白帖不缺席，服務案件與建設爭取都有口碑。更重要的是，民進黨早早定於一尊。

莊伯仲指出，相較之下，藍營一開始人選拖拖拉拉，魏平政出線時，很多選民可能還要先問：「這個人是誰？」但民進黨不是穩贏，陳素月強項只在南彰化。

「看人間」主持人、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，魏平政雖然起步晚，一開始的知名度稍低，但一提名就會立刻有名，只要全力團結藍白，就大有機會勝出，因為選舉不只是藍綠對決，參選者不能讓任何人覺得「提名你就是踩到我」，魏平政沒有這個問題，有利於整合。必須在這個基礎上，努力團結並且彎著腰被看見，才能後來居上。

莊伯仲認為，藍營最無奈的是謝衣鳳。單看戰力，謝衣鳳是最強戰將。她是立委、學經歷傑出、有家族基礎、更有地方熟悉度，也比魏平政更容易讓藍營支持者一秒就進入戰鬥狀態。但如果謝衣鳳披掛上陣選縣長，地方很容易擔心：謝家要整碗端走嗎？這正是謝衣鳳「明星球員而不能上場」的哀怨。於是，魏平政身為「大家可以接受」的古意人選就成了勝選的潛力牌。

兩位傳播學者撰文指出，魏平政團結的第一關是縣長王惠美。有王惠美，才可能接上縣府執政盤。至於魏平政要團結謝衣鳳，比較可行的方案，是讓謝衣鳳換一種方式成為戰場主角：第一，公開擔任魏平政競選總部共同主帥或彰化總督導；第二，謝同步宣布支持，不讓外界有「冷處理」想像；第三，鄭麗文主席要讓謝衣鳳感覺到黨中央對她身受委屈的滿滿理解與補償誠意；第四，讓魏平政公開承諾，縣政重大政策將納入謝衣鳳在立法院與地方累積的建設藍圖，對洪榮章與柯呈枋，魏平政一樣要全力爭取團結。魏平政勝選關鍵就在把自己變成彰化藍白聯盟的共同提款卡，而不是屬於任何派系。

莊伯仲教授建議，魏平政要做的不是擺出被徵召的架子，而是把身段放低，從早餐會拜到晚宴辦桌，從廟口拜到農會，讓大家看到的不是被黨中央徵召的魏平政，而是埋頭拜託大家一起救這局的魏平政。

賴祥蔚教授指出，選舉瞬息萬變，民進黨可別把「藍二綠一」當成天上掉下來的縣長印信；國民黨也別把「地方基本盤」當成祖產保險箱。彰化人很客氣，但投票時一點也不客氣。誰能把地方派系、縣政願景與人情網絡縫成一件能穿出去的戰袍，誰才有資格走進縣府。

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