駁斥黃光芹爆料 黃國昌：我和廖了以沒直接接觸

台灣民眾黨近來爭議風波不斷，除黨內人士相繼退黨參選2026地方選舉，媒體人黃光芹也爆料黨主席黃國昌曾和前台中縣長廖了以見面，黃還稱立委楊瓊瓔若要選立法院副院長，手上8席立委都給廖運用；黃國昌今否認黃光芹說法，強調自己跟廖了以沒有直接接觸。

黃國昌表示，當初國民黨台中市長初選，立委江啟臣和楊瓊瓔都是很資深、很優秀，那個時候在想說「如果江啟臣當選台中市長，那接下來的副院長人選可能有哪些人」，僅僅如此而已。

2026地方選舉接近，民眾黨在桃園的布局陸續出爐，但有黨員不滿初選結果，相繼退黨參選，也有黨員抱怨自己明明初選過關卻未獲提名，在地方也有聲音批評黨中央沒收中壢初選機會，替長時間蹲點中壢的地方黨部前副主委林昭印抱屈。

黃國昌表示，桃園此次提名作業有幾個選區出了一些狀況，選決會跟中評會都進行了一些程序處理，但最重要的是，桃園今天有徐千晴、周曉芸、林晏良和吳正吉4名優秀的議員候選人，這4名都是一時之選，不僅有專業熱情，未來也能給民眾更多服務，替民眾發聲，懇請給他們機會，他們不會讓大家失望。

黃國昌也強調，台灣民眾黨是一個大家庭，會繼續勇往直前，不會辜負大家期待。