嘉市長選戰升溫！張啓楷批賴清德要求道歉 王美惠號召鄉親明陪賴祈福

嘉義市長選戰，藍白共推市長參選人張啓楷日前520總統就職2周年，發文並用圖卡，要求賴清德總統為嘉市三大重大建設跳票，向市民道歉；賴清德明天來嘉義市，帶民進黨提名市長參選人、立委王美惠，到王靈宮五顯帝廟參香祈福，王美惠臉書發文，邀請鄉親迎接賴總統；張啓楷批賴清德要求道歉「批賴」；王美惠號召鄉親陪賴清德祈福「挺賴」，雙方隔空互別苗頭交鋒，選戰升溫。

520總統就職2周年前，藍白立委在立法院發起對賴清德提彈劾案遭否決，張啓楷批中央忽視嘉義市建設，包括高鐵嘉義站聯外輕軌中央未核定、嘉市台鐵高架工程款中央全額負擔沒下文，以及中央推動大南方新矽谷計畫，未納入嘉市，讓嘉市淪為政治鬥爭犧牲，要求賴清德向市民道歉。

相較張啟楷強烈批判賴清德總統，王美惠與民進黨及賴清德緊密團結在一起。她昨天臉書公布，賴清德總統明天周日上午到王靈宮五顯帝廟參香祈福，祈求國泰民安、地方平安，邀請市民一起到場迎接總統。王美惠擔任立委，在內政委員會持續向中央爭取對嘉市建設經費資源。

王美惠擁有民進黨中央執政優勢，前總統蔡英文過年期間參加嘉縣主辦台灣燈會前，帶王美惠到蘭潭後山健行，拉抬王美惠聲勢；最近副總統蕭美琴也南下搭王美惠機車，以行動力挺王美惠，肯定她勤跑基層，與市民零距離親民服務。

賴清德與日前辭世的嘉義城隍廟前董事長賴永川私交深厚，聘賴永川擔任國策顧問。明天上午賴總統親赴賴永川告別式上香，再帶民進黨提名市長參選人、立委王美惠，到嘉義市王靈宮五顯帝廟宮廟參香祈福。