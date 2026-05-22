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民眾黨九合一選舉提名頻傳糾紛 黃國昌致歉：難辭其咎

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

民眾黨近期因地方選舉提名爭議，引發黨員退黨潮。民眾黨主席黃國昌今晚在社群媒體發文表示，這段時間以來，因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，對此，他感到非常抱歉。雖然已經盡力，但仍未做到盡善盡美，作為黨主席，他難辭其咎，他會持續檢討、改正，不再讓各位擔憂。

2026九合一選舉

黃國昌表示，他要特別感謝民眾黨秘書長周榆修以及全體中央黨部、地方黨部辛苦的工作同仁，每個人都已經負擔了一個人當三個人、五個人用的工作量，因為他的關係，讓大家受到波及甚至是非議，他除了不捨、更多的是愧疚，「真的謝謝你們，也真的很抱歉。」

黃國昌說，他想請大家相信，面對2026的地方大選，他比任何人都要來得著急。因為他清楚知道，他有責任讓所有優秀的民眾黨被提名人，能夠順利地為基層民眾來服務。這場大選，將決定民眾黨堅持的第三路線，能否在地方紮根，這個目標遠超乎他個人的政治前途，在大我面前，黃國昌什麼都不是。他只是那個站在中央研究院頂樓，遠眺這片土地，希望台灣能有強而有力第三勢力的黃國昌。

黃國昌提到，認識他的朋友都知道，他不願、也不想成日陷於對改善人民生活毫無意義的政治口水漩渦當中，政治工作者存在的意義是讓全體台灣人能生長在一個安居樂業、勇於追逐夢想的國度當中，除此之外，別無其他。

黃國昌說，他知道，接下來的挑戰依然艱鉅、前路依舊難行，但他要請大家放心，民眾黨和他不會放棄，也不曾想過要放棄。謝謝朱康老師，今年的第一首作品「承擔」，把他想告訴大家的都說完了。「明天早上太陽升起，我們繼續努力。」

2026九合一選舉 黃國昌 民眾黨

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