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觀察站／兩岸前線 金門禁不起撕裂式內耗

聯合報／ 本報記者蔡家蓁

金門是兩岸最前線，歷經戰地政務、八二三砲戰與長年軍管歲月，對「對立」與「衝突」比台灣本島更敏感，選戰更不似本島傳統的藍綠對決，也讓地方憂心三名縣長參選人的「瑜亮情結」，恐讓這場選戰成「撕裂式內耗」，打壞地方平衡。

2026九合一選舉

三人背景、年齡相近，三方都認為自己有能力帶領金門走向下一個階段，讓政壇瀰漫一股微妙競爭氛圍。

陳玉珍強打在地深耕，最有能力替金門爭取中央資源；楊鎮浯則將焦點放在「避免撕裂」，直言金門應「廣結善緣，而不是對立」；李文良擁有豐富行政歷練與改革形象，彼此實力接近。

三方互不相讓，但是金門人口不多、人際網絡緊密，「今天選舉吵架，明天市場還是會碰到」，若選戰過度激烈，不只單純傷感情，更可能撕裂宗親、村里與地方派系長年維繫的平衡，非縣民樂見。

尤其藍營支持者更不願見到陳玉珍、楊鎮浯兩人都是同黨同志，卻殺到刀刀見骨。

縣長陳福海一度扶植副縣長李文良積蓄能量與能見度好接棒，李文良與白營已有默契，但隨著陳福海想栽培兒子參選議員，對陳玉珍的態度從先前的「相敬如冰」轉為溫和，陳福海態度也成未來觀察關鍵。

另外，陳玉珍一旦更上一層樓，牽動立委補選，是下一步各方搶進機會，楊鎮浯等人是否從這次縣長選戰蓄積能量，也讓外界持續觀望。

2026九合一選舉 楊鎮浯 金門 陳玉珍 李文良 陳福海

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