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副縣長李文良投入 金門縣長選戰 三腳督成形
金門縣長陳福海因排黑無法連任，各方搶進，國民黨提名陳玉珍參選縣長，前縣長楊鎮浯可能辭北農董事長，恐脫黨參選，藍營陷分裂。無黨籍副縣長李文良昨成立辦公室投入選戰，地方白營也力挺，金門陷「三腳督」，選情白熱化。
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現任立委陳玉珍深耕基層廿四年，擅長空戰與議題攻防，政治聲量高；楊鎮浯則曾任縣長、現任北農董事長，地方組織與藍營傳統系統仍具實力；李文良以學者出身、副縣長歷練及「沒有包袱」形象切入，試圖打出不同於傳統政治人物的新路線。
李文良昨主打「海峽之心、跨域同城」競選主軸，強調「沒有包袱、超越黨派」。陳福海的兒子陳麒翔到場祝福，民眾黨提名縣議員參選人尚文凱、與楊霈璿也現身，還有李氏宗親大老李朝金等人壯聲勢。
李文良表示，已口頭向縣長陳福海表達請辭規劃，但考量縣政延續性，會先完成手中業務與交接工作，請辭時機將尊重縣長考量。
隨著李文良公開投入縣長選戰，楊鎮浯不放棄參選，也打破原先盛傳的「陳玉珍一個人的武林」劇本，但民進黨在金門是艱困選區，下屆仍尚未提名人選參戰。
陳玉珍回應，「謝謝李副縣長這四年為金門的付出與貢獻」，並強調自己身為「在地深耕的金門女兒」，將持續以廿四年基層服務經驗、執行力與魄力，帶領金門走出新的發展道路。
「堅持到底為鄉親服務的承諾不會改變。」楊鎮浯表示，近年金門在台灣社會的形象，部分受到激進言論與作法影響，造成台金間的衝突與撕裂，「這是大家所不樂見的」。金門應廣結善緣、避免對立，讓更多不同聲音共同替金門爭取資源與發展空間。
楊鎮浯幕僚表示，楊鎮浯每逢假日都會返回金門走訪基層，若有鄉親赴台參訪，會親自接待並聽地方意見，希望更深入了解鄉親需求與縣政的期待。
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