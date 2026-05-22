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蘇巧慧力挺吳奕萱選議員 細數建設成果大喊「新莊出市長」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧與現場支持者大喊新莊出市長。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與現場支持者大喊新莊出市長。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚參加同黨新北市議員參選人吳奕萱在新莊區辦的座談會。蘇表示，自己是新莊長大的女兒，和立委吳秉叡一起爭取中央資源推動地方建設，蘇也大讚吳奕萱是最年輕也是最有歷練的新人。

2026九合一選舉

民進黨新北市議員參選人吳奕萱，今晚在新莊區福壽活動中心舉辦座談會，蘇巧慧偕立委吳思瑤、吳秉叡、北市議員簡舒培都到場相挺。蘇巧慧表示，吳奕萱曾是吳思瑤辦公室的主任，總是最早到場、最晚離開。另外在疫情期間，吳奕萱在國會辦公室替新興業種爭取納入振興補助與優惠貸款。

蘇巧慧表示，她是新莊的女兒，一定最會照顧新莊人。她和吳秉叡成功讓國家電影及視聽文化中心二期留在新莊，更爭取中央全額補助停車場建設，為地方增加800個停車位，期盼未來國影中心能夠成為匯聚金馬獎、金鐘獎、金曲獎的三金博物館，讓新莊成為影視音產業的重要聚落。另外也成功爭取中央全額補助9.8億元，推動台65線增設新莊第二南下出口匣道，預計明年即將發包動工，讓新莊市民通勤環境更好。

蘇巧慧也大讚吳奕萱：「最年輕的新人，但也是最有歷練的新人。」不僅有十年議會、國會幕僚經驗，口才好、溝通能力強，更有創新的思維，和一步一腳印的服務熱忱，她期盼吳奕萱能夠順利前進議會，成為替新莊市民服務、為新北監督市政的優秀即戰力。

新莊區在地立委吳秉叡到場力挺吳奕萱。記者黃子騰／攝影
新莊區在地立委吳秉叡到場力挺吳奕萱。記者黃子騰／攝影

立法委員吳思瑤至新莊替吳奕萱站台。記者黃子騰／攝影
立法委員吳思瑤至新莊替吳奕萱站台。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與民眾握手致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與民眾握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧、吳秉叡、吳奕萱合體爭取民眾支持。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧、吳秉叡、吳奕萱合體爭取民眾支持。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 民進黨 吳思瑤 吳秉叡

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