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影／金門縣長李文良參戰 宗親大動員「凍蒜聲」響徹下堡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門副縣長李文良（中）今天下午成立「鄉親服務處」，現場聚集不少支持者，大喊凍選。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（中）今天下午成立「鄉親服務處」，現場聚集不少支持者，大喊凍選。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良今天下午在金寧鄉下堡正式成立「鄉親服務處」，並公開宣布投入2026金門縣長選舉。主打「海峽之心、跨域同城」競選主軸，強調「沒有包袱、超越黨派」，吸引眾多鄉親好友、地方仕紳及各界代表熱情參與，現場氣氛熱烈溫馨。

2026九合一選舉

茶會現場雖未見重量級與中央政治人物現身，但地方政壇與宗親系統動員力道不小，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副議長歐陽儀雄、縣議員董森堡皆到場力挺；此外，民眾黨提名縣議員參選人尚文凱、楊霈璿也現身參與，縣長陳福海兒子陳麒翔亦到場獻上祝福，引發關注。

值得注意的是，李氏宗親會理事長李養生並未現身，引發部分地方人士議論，不過李氏宗親系統此次仍展現高度凝聚力，包括古寧頭李氏宗親會理事長李正騰、金城李氏宗親會理事長李錫瑜、金湖李氏宗親會理事長李仁傳等宗親代表皆親自出席，展現對李文良參選的支持態勢。

活動中特別安排象徵好運與勝選寓意的贈禮儀式，由李氏大老李敏豐致贈「好彩頭」、李朝金致贈「包粽」，象徵「包中、包贏、包平安」；李氏大老李榮協送上象徵高票當選的「凍蒜」，現場支持者隨即鼓掌歡呼，將氣氛推向高潮。

此外，李文良母校輔仁大學校長藍易振因人在國外，特別錄製影片表達祝福，期盼他未來能以教育人的初心與專業治理精神，帶領金門邁向更具國際視野的新局。儘管天候不佳，輔大主任秘書文上賢、總務長邱奕文仍輾轉搭乘兩趟班機抵達金門支持，也讓活動增添幾分「跨海相挺」意味。

李文良致詞時表示，金門從歷史、地理、政治與經貿角度來看，都是兩岸交流的重要橋梁，「金門不只是兩岸之心，更是海峽之心」。他指出，金門東接台灣並延伸東北亞、東南亞與歐美，西連廈門及大陸各大城市，具備區域樞紐優勢，可望成為「跨域同城」核心。

他提出「兩岸和平、金門優先」、「政策延續、行政專業」、「僑鄉連心、原鄉共榮」、「前瞻永續、邁向國際」及「沒有包袱、超越黨派」五大理念，強調自己從大學教師進入縣府團隊，「沒有家族企業，也沒有複雜政商關係」，只有服務地方的初心，希望以專業治理替金門開創新局。

談及施政方向，李文良主打「拚經濟、跨兩岸、走國際」，並提出「良政領航、老幼安居」概念。他表示，未來將推動長照、托育與醫療照護系統整合，打造「老人安心安養、孩子快樂成長」的宜居島嶼，同時結合養生園區、榮民之家與軍醫體系新醫院計畫，發展銀髮健康經濟與長照產業鏈，增加青年返鄉就業機會。

在經濟政策方面，他指出，金門酒廠盈餘仍是地方財政重要基礎，未來除持續提升高粱酒品質，也將積極拓展大陸市場，並布局韓國、北歐及俄羅斯等溫帶國家市場。

對於兩岸議題，李文良表示，「戰爭無情、和平無價」是金門人共同記憶，金門應優先發展經濟與民生，未來也將持續推動兩岸交流與對話，同時遵守《兩岸人民關係條例》，建立縣府、議會與立委的定期兩岸對話平台，爭取中央讓金門「先試先行」。

至於副縣長職務是否請辭，他表示，已口頭向陳福海表達請辭規劃，但考量縣政延續性，會先完成業務交接，請辭時機將尊重縣長考量。

民眾黨提名縣議員參選人楊霈璿（右）與縣長陳福海兒子陳麒翔（左）亦到場獻上祝福，引發關注。記者蔡家蓁／攝影
民眾黨提名縣議員參選人楊霈璿（右）與縣長陳福海兒子陳麒翔（左）亦到場獻上祝福，引發關注。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良今天下午成立「鄉親服務處」，李氏大老李榮協（左）送上象徵高票當選的「凍蒜」，現場支持者隨即鼓掌歡呼，將氣氛推向高潮。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良今天下午成立「鄉親服務處」，李氏大老李榮協（左）送上象徵高票當選的「凍蒜」，現場支持者隨即鼓掌歡呼，將氣氛推向高潮。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良（右）今天下午成立「鄉親服務處」，李氏大老李敏豐（左）致贈「好彩頭」。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（右）今天下午成立「鄉親服務處」，李氏大老李敏豐（左）致贈「好彩頭」。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長李文良（左）今天下午成立「鄉親服務處」，太座陳翠鴻（右）也出席力挺，表示全家人都支持他。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（左）今天下午成立「鄉親服務處」，太座陳翠鴻（右）也出席力挺，表示全家人都支持他。記者蔡家蓁／攝影

李文良 尚文凱 2026九合一選舉 金門縣選舉

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