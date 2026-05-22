國民黨南投議員提名出爐18人登記 「這選區」卻沒提名

國民黨南投縣黨部昨開提名審查小組會議，審議115年南投縣議員選舉領表及登記作業，全縣共18人領表及登記。經審查後，各選區提名及報准名單出爐，其中第六選區決定不提名。

依縣黨部公布名單，第一選舉區（南投、名間）由宋懷琳、林憶如、林儒暘獲提名；第二選舉區（草屯、中寮）李洲忠、林昆熠獲提名；第三選舉區（集集、魚池、水里、信義）陳淑惠、黃春麟、謝明謀獲提名；第四選舉區（竹山、鹿谷）蔡易呈、劉子維列報准；第五選舉區（埔里、國姓、仁愛）林芳伃、羅俞欣獲提名，黃國裕列報准；第六選舉區（平地原住民選區）不提名；第七選舉區（山原信義鄉）全文才獲提名；第八選舉區（山原仁愛鄉）林庭秝獲提名。

縣黨部主委游顥表示，縣黨部依相關提名作業程序與機制辦理，並以「現任議員優先提名」及上屆參考席次為基本原則，由提名審查小組完成各選區提名審議。

游顥指出，提名期間，部分新人踴躍領表及完成登記，展現投入地方服務及黨務發展熱忱。不過，因各選區人口結構、應選席次、整體選情及選票集中程度不同，提名審查小組以整體選戰布局及團結勝選為原則進行審議，並非所有完成登記者都能獲得提名或報准。

游顥也說，南投縣在縣長許淑華帶領下，縣政建設與施政表現獲肯定，此次整合十三鄉鎮市長團隊，主打「團結一心」，在完成黨籍議員提名後，未來將持續攜手推動「宜居南投－再升級」。