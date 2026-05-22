桃園提名惹議引退黨潮 民眾黨：當事人未獲提名原因心知肚明

民眾黨桃園龜山選區議員日前徵召新北三蘆議員初選失利的周曉芸，引發地方人士不滿。繼龜山區前主任高華宏宣布退黨後，前桃園市黨部主委高宇彥今日也宣布退黨參選。對此，民眾黨副秘書長黃成峻表示，民眾黨尊重每一位同志的選擇，但也必須嚴正指出，相關當事人對於未獲提名的原因其實心知肚明，有人是在民調初選落敗、有人則因分屬不同政黨的家人已於同一選區參選，自行向選決會表達無意繼續參選。

黃成峻表示，至於有同志聲稱因爲「不明特殊因素」遭停權處分，刻意避談完整始末，恐怕更有裝糊塗、混淆視聽之嫌。黨中央過去基於對個人形象與情誼的尊重，一直不願多做公開評論，但也盼相關人士能自重自持，別一再消費曾經並肩努力的夥伴與支持者。

黃成峻說，民眾黨是一個重視制度與程序的政黨，更不可能因個別人士透過情緒勒索、媒體放話或操作輿論壓力，任意改變提名制度。若今天因聲量大、會施壓的人就能獲得特殊待遇，不僅對不起大部分一路勤勤懇懇、遵守制度、接受民調的同志，更愧對期待民眾黨推出最優秀人選的地方選民。

黃成峻指出，未來民眾黨仍會堅守制度，也相信多數支持者都看得很清楚，真正能讓政黨持續壯大、深耕地方的人，不是靠情緒放話、操作輿論，而是願意遵守紀律、堅持誠信，並與團隊懷抱共同理念、並肩作戰的夥伴。