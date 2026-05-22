快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園提名惹議引退黨潮 民眾黨：當事人未獲提名原因心知肚明

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨副秘書長黃成峻表示，相關當事人對於未獲提名的原因其實心知肚明。聯合報系資料照
民眾黨副秘書長黃成峻表示，相關當事人對於未獲提名的原因其實心知肚明。聯合報系資料照

民眾黨桃園龜山選區議員日前徵召新北三蘆議員初選失利的周曉芸，引發地方人士不滿。繼龜山區前主任高華宏宣布退黨後，前桃園市黨部主委高宇彥今日也宣布退黨參選。對此，民眾黨副秘書長黃成峻表示，民眾黨尊重每一位同志的選擇，但也必須嚴正指出，相關當事人對於未獲提名的原因其實心知肚明，有人是在民調初選落敗、有人則因分屬不同政黨的家人已於同一選區參選，自行向選決會表達無意繼續參選。

2026九合一選舉

黃成峻表示，至於有同志聲稱因爲「不明特殊因素」遭停權處分，刻意避談完整始末，恐怕更有裝糊塗、混淆視聽之嫌。黨中央過去基於對個人形象與情誼的尊重，一直不願多做公開評論，但也盼相關人士能自重自持，別一再消費曾經並肩努力的夥伴與支持者。

黃成峻說，民眾黨是一個重視制度與程序的政黨，更不可能因個別人士透過情緒勒索、媒體放話或操作輿論壓力，任意改變提名制度。若今天因聲量大、會施壓的人就能獲得特殊待遇，不僅對不起大部分一路勤勤懇懇、遵守制度、接受民調的同志，更愧對期待民眾黨推出最優秀人選的地方選民。

黃成峻指出，未來民眾黨仍會堅守制度，也相信多數支持者都看得很清楚，真正能讓政黨持續壯大、深耕地方的人，不是靠情緒放話、操作輿論，而是願意遵守紀律、堅持誠信，並與團隊懷抱共同理念、並肩作戰的夥伴。

民眾黨 桃園 周曉芸 2026九合一選舉 桃園市選舉

延伸閱讀

民眾黨提名爭議再+1！江沛育初選勝出未獲提名批中央

不只曾妍潔！新黨副秘書長游智彬棄桃園 將挑戰大安文山區議員

彰化市長選戰升溫 温芝樺盼初選制度化重建國民黨信任

認了遭排黑條款限制 民進黨東勢鄉長張健福突退選不拚連任

相關新聞

桃園提名惹議引退黨潮 民眾黨：當事人未獲提名原因心知肚明

民眾黨桃園龜山選區議員日前徵召新北三蘆議員初選失利的周曉芸，引發地方人士不滿。繼龜山區前主任高華宏宣布退黨後，前桃園市黨部主委高宇彥今日也宣布退黨參選。對此，民眾黨副秘書長黃成峻表示，民眾黨尊重每一位同志的選擇，但也必須嚴正指出，相關當事人對於未獲提名的原因其實心知肚明，有人是在民調初選落敗、有人則因分屬不同政黨的家人已於同一選區參選，自行向選決會表達無意繼續參選。

認了遭排黑條款限制 民進黨東勢鄉長張健福突退選不拚連任

獲民進黨提名尋求連任的雲林縣東勢鄉長張健福，因政績佳被外界看好，不料昨晚突然在臉書發表聲明宣布退選，引起關注。他以年輕時的無知，導致想多為社會家鄉做事，卻因排黑條款所限，無法如願持續參選，辜負鄉親支持和栽培深感歉意，他坦然面對，指雖沒參選未來仍會繼續關心地方、陪伴鄉親打拚。

南港避免成內湖「辦公孤島」？他酸沈伯洋「五分埔大地主視角」

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋投入北市選戰，回應網友詢問南港怎麼建設時指，應避免跟內湖一樣，形成辦公孤島、晚上空。對此，國民黨北市港湖區議員參選人陳冠安指出，沈伯洋根本是在用五分埔大地主的想像視角來看待南港，無視南港這30年的發展。

退出民眾黨再+1 平鎮高宇彥形容提名過程如「小孩開大車、見怪不怪」

民眾黨出現退黨潮，繼台中楊寶楨、桃園龜山高華宏，曾任民眾黨桃園市黨部主委、欲參選平鎮區議員的高宇彥，也在FB宣布退出民眾黨。高宇彥形容，提名過程如「小孩子開大車，見怪不怪」，只能選擇離開。

民眾黨提名爭議再+1！江沛育初選勝出未獲提名批中央

民眾黨桃園市議員提名傳爭議，八德區初選由黨員江沛育勝出，但黨中央20日提名初選落敗的台南市黨部主委林晏良，地方議論紛紛。江沛育昨在臉書批評「這是一個有制度的政黨該有的處理方法嗎」。

國民黨彰化啟動9鄉鎮市長提名作業 和美、社頭徵召現任首波定案

國民黨彰化縣黨部啟動115年鄉鎮市長選舉第一梯次提名作業，今日公告受理登記，涵蓋彰化市、員林市、溪湖鎮、二林鎮、福興鄉、花壇鄉、秀水鄉、永靖鄉及線西鄉等9鄉鎮市。縣黨部表示，部分地區已採徵召方式提前布局，包括和美鎮由現任鎮長林庚壬、社頭鄉由現任鄉長蕭浚二出戰，均已通過提名小組徵召。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。