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認了遭排黑條款限制 民進黨東勢鄉長張健福突退選不拚連任

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福，昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／翻攝
尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福，昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／翻攝

民進黨提名尋求連任的雲林縣東勢鄉長張健福，因政績佳被外界看好，不料昨晚突然在臉書發表聲明宣布退選，引起關注。他以年輕時的無知，導致想多為社會家鄉做事，卻因排黑條款所限，無法如願持續參選，辜負鄉親支持和栽培深感歉意，他坦然面對，指雖沒參選未來仍會繼續關心地方、陪伴鄉親打拚。

2026九合一選舉

原本連任被看好的張健福突然自行宣布退選，為年底地方選舉拋下震撼彈，民進黨雲林縣黨部將積極再找合適人員參選。不過，有綠營人士透露，對於張健福參選資格尚未明確，是否還有轉圜餘地，有待選委會公告才能定數。

目前在泛綠陣營方面，傳出現任公所機要秘書林佑信、秘書許嵩靂是被點名可能徵召的人選，泛藍則有鄉農會常務監事林當事有意參選，以東勢藍大於綠的局勢來看，年底藍軍是否能奪回東勢鄉，備受關注。

56歲張健福早年從事餐飲業，因熱心地方事務，加上他行事風格穩健，廣結善緣，人脈廣闊，前縣長蘇治芬延攬擔任地方秘書，逐漸接觸政壇，2014年以政治素人身分，首度投入議員選舉就當選。

擔任一屆議員後，張健福聲勢日漲，上屆即換跑道，獲民進黨提名，挑戰尋求連任的親藍鄉長林維戊失利，但他仍蹲點苦心經營，本屆即順利當選東勢鄉長，他勤走基層，政績亮眼，深獲好評，一般認為應可順利連任。

張健福昨晚突在臉書發文，指「限於法令他必須退出選舉」，他並向支持者道歉。張健福感性指出，30多年前因年少不懂事誤入歧途犯錯，對於過去，他不敢替自己找理由，也不敢為自己辯解，只能承擔，也接受法律的懲罰，走過人生低潮，他時時刻刻自我反省、努力打拚，就是想用認真重新站起來，來證明自己可以改變並回報這片土地。

他指出，最近經與律師討論評估後，自己可能因選罷法的「排黑條款」限制而將喪失參選資格，年輕時的無知，導致他想多為社會家鄉做事，卻因排黑條款所限，無法如願繼續參選，對此他深感不捨，也辜負鄉親支持和栽培，內心艱苦與遺憾，難以言語表達，因此才決定忍痛宣布放棄此次連任。

對於張健福突然自行宣布退選，民進黨雲林縣黨部表示，張健福擔任議員、鄉長對於鄉內貢獻不遺餘力，政績可圈可點，退出選舉深表不捨，近期將廣徵地方意見，找尋優秀人才為東勢打拚。

地方人士認為，東勢鄉選民結構藍大於綠，張健福執政不分藍綠頗受好評，連任被看好，甚至到目前仍無對手，足以披敵，突傳退選，令人驚訝。不過有親綠人士透露，張健福的參選資格尚未定論，各有不同見解，可能還有轉圜餘地，一切須待選委會正式公告才算數。

尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福（右一），昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／攝影
尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福（右一），昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／攝影

尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福，昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／翻攝
尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福，昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／翻攝

尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福，昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／攝影
尋求連任且被看好的民進黨東勢鄉長張健福，昨晚突然宣布退選，引起震驚。記者蔡維斌／攝影

民進黨 2026九合一選舉 雲林縣選舉 排黑條款

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