南港避免成內湖「辦公孤島」？他酸沈伯洋「五分埔大地主視角」

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋投入北市選戰，回應網友詢問南港怎麼建設時指，應避免跟內湖一樣，形成辦公孤島、晚上空。對此，國民黨北市港湖區議員參選人陳冠安指出，沈伯洋根本是在用五分埔大地主的想像視角來看待南港，無視南港這30年的發展。

陳冠安指出，看完沈伯洋提出對南港的願景規畫，作為南港在地子弟，他只能說，沈對南港的無知，令人瞠目結舌。沈伯洋通篇提人口發展潛力，講了一大堆廢話，結果卻通篇沒提南港人口最多、發展最快的後山坡次分區，還用「仕紳化」來形容南港人口發展。

他說，作為南港普通平民，他要告訴沈伯洋，後山坡次分區作為南港人口成長最快的地區之一，出現的不是仕紳，而是大量年輕族群和上班族。南港是現在台北年輕人實現夢想，為未來打拚，成家立業安身的好所在，仕紳化並不是南港現在的態勢，而是大地主後代的階級想像。

陳冠安表示，南港也不會變成晚上空的辦公孤島，南港的晚上非常有活力，因為南港的年輕族群、上班族增加，衍生出來的生活與經濟活動，讓南港這幾年的夜生活愈加豐富。 就連非住宅區的南港經貿園區，目前都因為進駐大型商場，不再是辦公空城。

陳冠安指出，最諷刺的是，北市府目前對南港的規劃，對比沈伯洋小學生式的市政想像，根本是降維打擊。當沈還在提內容空泛的山河藍綠廊道、重整「山那一側」的公車路網、還有搭配他正在研究的登山計畫時，黑熊誤以為會變成黑壓壓、空曠曠的地方。

「了解在地，不是扮家家酒」。他說，要告訴沈伯洋，不是還沒到南港座談所以想法才初淺，會有想靠著在冷氣房裡座談就了解南港的這種想法，才真叫淺薄。