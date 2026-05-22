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退出民眾黨再+1 平鎮高宇彥形容提名過程如「小孩開大車、見怪不怪」

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
曾任民眾黨桃園市黨部主委、欲參選平鎮區議員的高宇彥，也在FB宣布退出民眾黨。圖／取自高宇彥臉書
曾任民眾黨桃園市黨部主委、欲參選平鎮區議員的高宇彥，也在FB宣布退出民眾黨。圖／取自高宇彥臉書

民眾黨出現退黨潮，繼台中楊寶楨、桃園龜山高華宏，曾任民眾黨桃園市黨部主委、欲參選平鎮區議員的高宇彥，也在FB宣布退出民眾黨。高宇彥形容，提名過程如「小孩子開大車，見怪不怪」，只能選擇離開。

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高宇彥聲明指出，他曾有幸擔任民眾黨桃園市黨部主委，在任期間始終恪遵職守，盡心盡力推動黨務，無論資源有限、權責不足，仍在能力所及範圍內，努力為黨務發展付出。回想當初接受面試之際，感謝黃副秘書長的推薦與肯定，至今仍心懷感激。自己亦曾向主席明確表示，希望由桃園市黨部全力負責桃園市議員提名佈局，並以桃園拿下三席市議員為目標。

當時他提出的規畫，是由地方黨部薦舉在地人才，都會區因地制宜由中央徵召最強母雞，針對不同選區特性，結合地方深耕發揮母雞帶小雞的戰略，以求最大化勝選機會。然而，實際任職後卻發現，地方黨部主委雖肩負責任，卻無實質權限，黨務運作高度中央集權，地方意見往往難以被尊重與採納。

高宇彥表示，上任市黨部主委後，分別於2025年4月8日拜會桃園市長張善政、4月27日拜會桃園市議長邱奕勝，僅是基於地方政治運作與行政禮儀，秉持尊重地方首長、建立溝通管道之初衷，以利未來地方黨務推動。然而，這樣的舉動卻遭黨中央質疑，甚至在主委會議中以嚴厲言詞警告。對此深感遺憾。

在過去的政治與黨務經驗中，地方經營需要互動、需要尊重、溝通，這本是民主政治的基本常識。但換來的不是理解，而是投誠的質疑，自己也多次向黨中央表達，有必要時能投入地方公職選舉，為民服務，然而得到的回覆始終是「市議員層級沒有徵召空間。」

高宇彥指出，黨中央曾表示，不可能徵召市黨部主委參選市議員，但事後卻徵召現任屏東縣黨部主委林育先參選屏東市議員；八德區亦因特殊因素，停權民調領先者，改提名民調落後者。反觀平鎮區，自己僅是向黨中央提出理性建議：在民調中，未表態民眾高達909人，他與競爭對手的差距亦仍在誤差範圍內，是否應進一步審慎評估，提升有效表態比例，使民調更具代表性與公信力。

高宇彥形容，提名過程如「小孩子開大車，見怪不怪」，只能選擇離開，退黨不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰，寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。

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