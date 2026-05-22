民眾黨前桃園市黨部主委高宇彥宣布退出民眾黨，將以無黨籍參選市議員。圖：翻攝高宇彥臉書

台灣民眾黨前桃園市黨部主委高宇彥昨(21)日以「黨意與民意顯有落差，沒有繼續留下來的必要」，正式向民眾黨提出退黨聲明書，宣布退出民眾黨，他在臉書公布退黨聲明指出，「我退黨，不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰」，高宇彥今天並宣布，今年將以無黨籍身分在平鎮區參選市議員。

民眾黨前桃園市黨部主委高宇彥向黨中央提出退黨聲明書，宣布退出民眾黨。圖：高宇彥提供

高宇彥去(2025)年擔任民眾黨桃園市黨部主委期間，籌辦桃園市黨部揭牌成立，由於高宇彥2022年參選平鎮區（第八選區）議員落敗後，一直不忘繼續參選服務基層，礙於民眾黨提出黨部主委不能參選，他毅然辭去主委，今年4月參加民眾黨平鎮區議員初選，他與吳正吉競爭，初選民調最終由吳正吉勝出提名，埋下高宇彥退黨伏筆。

高宇彥在退黨聲明書寫出「黨意與民意略顯有落差，沒有繼續留下來的必要」原因，他指出，他曾有幸擔任台灣民眾黨桃園市黨部主委，期間恪遵職守、盡心盡力推動黨務，無論資源有限、權責不足，仍在能力所及內，努力為黨務發展付出，但實際任職後發現，地方黨部主委肩負責任，卻無實質權限，黨務運作高度中央集權，地方意見往往難被尊重與採納。

高宇彥表示，身為一位沒有薪資、沒有津貼、沒有資源、沒有經費支持的地方主委，他仍全力以赴，他始終相信只要努力，總有改變的可能。他也多次向黨中央表達，有必要時能投入地方公職選舉為民服務，得到「市議員層級沒有徵召空間」回覆，他最終選擇辭掉市黨部主委。他參加平鎮區議員初選，民調中未表態民眾高達909人，他與對手差距在誤差範圍內，他提出提升有效表態比例，讓民調更具代表性與公信力，建議未被採納。

「既然決定要獨立參選，該走的程序還是得走一下。」高宇彥表示，他宣布退黨，不是放棄理想，而是選擇繼續為理想而戰，「我寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去」，他選擇離開民眾黨，但選擇繼續為地方鄉親服務，年底議員選舉，他將以無黨籍身分參選，為平鎮地方鄉親和建議打拚。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民眾黨前桃市黨部主委高宇彥退黨 將以無黨籍參選平鎮議員