國民黨啟動彰化9鄉鎮市長提名程序 徵召2現任

中國國民黨彰化縣黨部今天啟動首梯次鄉鎮市長選舉提名登記程序，包含彰化市、員林市等9鄉鎮市；爭取連任的和美鎮長林庚壬及社頭鄉長蕭浚二已由提名小組通過採直接徵召。

彰化縣黨部表示，首梯次開放彰化市、員林市、溪湖鎮、二林鎮、福興鄉、花壇鄉、秀水鄉、永靖鄉及線西鄉等辦理登記，全縣26鄉鎮市黨部同步張貼公告。

據彰化縣黨部規劃，5月25、26日受理領表，27、28日辦理登記，後續視情況以協調、民意調查或黨員投票方式等產生提名人選，預計6月27日前完成作業並公布。

此外，這屆以國民黨籍身分當選的芳苑鄉長林保玲告訴中央社記者，支持者橫跨不同黨派，她服務也不分黨派，下屆將以無黨籍身分投入連任選戰，持續讓芳苑被看見。