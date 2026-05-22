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民眾黨提名爭議再+1！江沛育初選勝出未獲提名批中央
民眾黨桃園市議員提名傳爭議，八德區初選由黨員江沛育勝出，但黨中央20日提名初選落敗的台南市黨部主委林晏良，地方議論紛紛。江沛育昨在臉書批評「這是一個有制度的政黨該有的處理方法嗎」。
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江沛育在臉書表示，很多人問她會不會繼續選，面對昨日黨中央發布徵召林晏良，她的心情確實充滿遺憾、困惑與錯愕。
江沛育說，在黨內初選中，她承蒙八德民眾的厚愛，以 62.3% 的支持度勝出。這份數據代表的不只是數字，更是民眾對她「交通專業」與「兒少保障」政見實質肯定。然而，最終的提名結果卻與民意期待出現了巨大的落差，對於這樣的機制與轉折，她感到不解與深深的遺憾。
黨中央對於提名未清楚交代，僅稱「特殊因素」停權處分。江沛育說，選戰過程造成誤會與爭議，她已按照中央黨部的規則提出申覆並等待結果，但沒盼到任何回覆的公文，卻得到徵召林晏良的結果，這是一個有制度的政黨該有的處理方法嗎？未來，她會將事件的來龍去脈整理好，再跟大家說明。
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