國民黨彰化啟動9鄉鎮市長提名作業 和美、社頭徵召現任首波定案

國民黨彰化縣黨部啟動115年鄉鎮市長選舉第一梯次提名作業，今日公告受理登記，涵蓋彰化市、員林市、溪湖鎮、二林鎮、福興鄉、花壇鄉、秀水鄉、永靖鄉及線西鄉等9鄉鎮市。縣黨部表示，部分地區已採徵召方式提前布局，包括和美鎮由現任鎮長林庚壬、社頭鄉由現任鄉長蕭浚二出戰，均已通過提名小組徵召。

國民黨彰化縣黨部原規畫於今年3月23日至25日辦理鄉鎮市長參選登記，當時由時任縣黨部主委、立委謝衣鳯主導，但因縣長提名人選遲未定案，相關作業遭黨中央暫緩。直到國民黨5月13日正式徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長後，地方提名布局才重新啟動，鄉鎮市長與縣議員提名作業也接續展開。

彰化縣黨部指出，今天全縣26鄉鎮市黨部同步張貼公告，目前公告的9鄉鎮市，是根據前期探詢結果，確認至少有1人表達參選意願，因此率先納入第一梯次提名作業；部分地區因可能出現競爭情形，後續仍需進一步協調整合。

依規畫，5月25日至26日受理領表，27日至28日辦理登記，之後將視選情發展，透過協調、民調或黨員投票等方式產生提名人選，預計最晚於6月27日前完成民調作業並公布結果。

此外，縣黨部也同步針對部分鄉鎮採直接徵召方式布局，包括和美鎮由現任鎮長林庚壬、社頭鄉由現任鄉長蕭浚二出戰，均已獲提名小組通過。至於無人登記或提名困難選區，黨部表示，後續將持續尋覓適當人選，也不排除禮讓友好無黨籍人士，不提名參選人。

黨內人士分析，魏平政目前仍屬知名度待提升階段，母雞效應相對有限，必須仰賴鄉鎮市長、縣議員人選共同拉抬聲勢、鞏固組織動員。不過，在部分艱困選區或勝選機率較低鄉鎮，受限於母雞帶動效果較弱，恐增加徵詢參選意願難度。