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批李四川否定新北執政成果 綠議員總質詢為侯友宜抱屈

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會總質詢，英系議員為新北市長侯友宜抱屈。記者葉德正／攝影
新北市議會總質詢，英系議員為新北市長侯友宜抱屈。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨團持續火力全開，民進黨英系議員替新北市長侯友宜「抱屈」，質疑國民黨新北市長參選人李四川提出的「路平燈亮水溝通」、「雙北共治」、「區區有飯店」等政見，是否定侯市府的執政成果，批李四川搶走輝達把稅收拿走，在新北留下嚴重交通問題，現在卻回頭參選新北市長，呼籲「不跟台北，新北超越台北」。

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今天新北市議會總質詢，由民進黨團英系議員廖宜琨、周雅玲、鄭宇恩、彭佳芸、鍾宏仁聯合質詢，上午質詢成了替侯友宜「抱屈」大會，批評李四川許多政見都在打臉侯友宜。

周雅玲指出，新北市獲得全球幸福城市44名與全國第一肯定，市府團隊相當努力，李四川卻提出「路平、燈亮、水溝通」政見，認為這打擊現有執政團隊，新北若路不平、水溝不通，怎麼可能得到幸福城市肯定，希望李四川不要說未來要讓新北成為幸福城市，因為新北已是全國第一。

「好還要更好，」侯友宜說，每個人都有話語權，予以尊重，路平、燈亮、水溝通、環境衛生、社會安寧，是每個人重視的議題，也是基本功，不管是李四川或蘇巧慧說法他都尊重、不評論，這是每天要做的事情「水溝不通、我們就通」，想辦法把基本功做好。

廖宜琨則指出，李四川提到大巨蛋選址要考量「高鐵」，但目前市府評估的淡水、樹林兩處都沒有高鐵，擔憂李若當選，會推翻侯市府與專家學者先前規畫。

侯友宜表示，市政是延續的，交通確實是主要考量，不管誰當選，都一定有必然條件，也有專家委員詳細評估。

至於鐵路地下化，廖宜琨表示，李四川說法讓地方感覺講得好像沒有進行？侯友宜則說，一直有在評估，若長期不考慮經費可以投資，但現階段困難度很高。

鄭宇恩則指出，李四川提出雙北共治、三十分鐘生活圈，李當台北副市長時卻不解決淡水捷運班次不足問題，李跟台北市長蔣萬安感情這麼好「要加開就會加」，北市卻都回應車輛不足。另淡北道路應該要銜接洲美快速道路，才能真正紓解車潮，李四川在北市時都不做，「最沒資格講共治的人就是李四川」。

侯友宜說，新北與台北捷運公司都有持續協調，在平台會議討論希望增開列車，交通路網也會持續評估，目前淡北道路希望透過關渡新橋與整體路網重新評估。

張嘉玲則說，當初台北市把「輝達總部」搶走，李四川稱是自己的政績，現在回過頭跟新北耀武揚威，還要選新北。他也比喻「女朋友被人追走」，侯市長還這麼有風度？

侯友宜回應，輝達沒有到新北確實很遺憾，但能讓輝達留在台灣很重要，並強調新北有286家AI產業，未來供應鏈仍會留在新北、彼此合作。對於議員的女朋友比喻，他為「女朋友好聚好散」。

張嘉玲也質疑李四川提出「區區有飯店」政策，認為目前新北不少飯店業者都反映住房率不足，現在是嫌我們錢賺不夠，要我們倒攤？

侯友宜則說，飯店只是帶動觀光效益的選項之一，重點仍是整體觀光整合與夜經濟發展。

張嘉玲更問「中和蓋飯店要玩什麼？玩土地公嗎？」侯友宜說，中和還有很多地方可讓觀光客去走，宗教文化也是一種、微笑山線也是一種。

彭佳芸則說，李四川日前提出放寬校園公托限制，但新北早在民國102年就推動校園餘裕空間活化「這是新政策嗎？」侯友宜回應，自己擔任副市長時就在推動相關政策，目前新北已有15間公共托育中心，學校有公托，「我們走很久了」。

對彭佳芸提到李四川提出放寬公托樓層限制，侯則表示，中央目前規定托育設施以三樓以下為原則，對保護孩子來說比較安全。

侯友宜 李四川 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

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