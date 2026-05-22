避免跟內湖一樣形成辦公孤島？蔣萬安回應沈伯洋：南港是「潮城」

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋投入北市選戰，回應網友詢問南港怎麼建設時，指應避免跟內湖一樣，形成辦公孤島、晚上空。對此，蔣萬安上午受訪表示，南港這幾年的發展已經變成「潮城」。

有網友在社群平台詢問沈伯洋，南港怎麼建設，沈伯洋在回應文中指出，南港人口成長潛力其實很高，應避免跟內湖一樣，形成辦公孤島(晚上空），昨天遭國民黨台北市港湖區市議員游淑慧批評，內湖是台北市人口第二大的行政區域，是哪裡「晚上空」。

蔣萬安上午赴市議會針對無菸城市、長照資源布建、免費營養午餐政策、育兒減少工時、增加托育補助等議題做專案報告，蔣萬安受訪指出，針對沈伯洋對南港建設的回應文，他說，在很多場合都有說，南港這幾年的發展已經從「黑鄉」變成「潮城」。