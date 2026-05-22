不滿政治「像在經營人設」 高華宏退出民眾黨選龜山：戰到最後

2026地方選舉，民眾黨桃園龜山議員初選不順，前天黨中央徵召提名黨員周曉芸參戰，為地方投下震撼彈，引發原本有意參選的黨員高華宏不滿，透過臉書聲明「退出台灣民眾黨」，誓言戰到最後一刻。

民眾黨在桃園市議員選戰布局預計一區最多提名一席，各區提名人選陸續出爐，龜山區則因前黨代表曾姸潔、前區主任高華宏2名登記人相繼退出呈現空窗，高華宏更指初選制度「因人設事」辭去主任一職，後來黨中央從新北徵召周曉芸參選，再次引發高不滿。

高華宏在臉書表示，當初加入民眾黨是單純支持柯文哲理念，自己從路人、志工、副主任到龜山區主任一路走來，不是為了權利或利益，而是相信「政治可以改變一些事情」，然而努力不一定有價值，經營地方也不一定重要，重要的是「「中央想要誰」。

高華宏說，他按照制度完成初選程序，結果最規則變了，理由是「有更適合的人選」。他無法接受「更適合的人選」竟然是在三蘆初選失利後才被安排來龜山的人，參選聲明還寫「熱愛龜山」、「關心地方」等語，如果真的這麼關心龜山，為什麼不是一開始就在龜山？

「這不是競爭，這是羞辱，是對地方的羞辱！」高華宏說，聲明看不到對龜山居民面臨的問題解方，批「現在的政治，越來越像是在經營人設」。

高華宏聲明「退出台灣民眾黨」，強調政治不該是交易，更不該是背叛。他花了太多時間、太多金錢、太多人生，只為了讓龜山更好。如今卻被一位「更適合的路人」徹底抹掉，他會記住這份痛，把它變成繼續前進的理由，「沒有政黨，我還是能自己走」，為這片土地戰到最後一刻。