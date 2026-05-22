「綠黃合」有譜 民進黨合作王婉諭搶攻竹縣、竹北二選一

民進黨布局年底新竹縣長選戰卡關，竹北市長鄭朝方動向未明。據了解，民進黨高層已鎖定在新竹縣和時代力量黨主席王婉諭合作，至於「綠黃合」要共推王婉諭參選新竹縣長或竹北市長，將在近日拍板。

時代力量未回應「綠黃合」可能性，僅強調對於竹縣有布局，一切在審慎評估。

藍白陣營部分，民眾黨徵召竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍白陣營定調雙方友善整合出最強人選，民眾黨主席黃國昌指出，最強新竹鐵三角就是邱臣遠選竹北市長，加上國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、爭取連任的新竹市長高虹安。不過，藍營仍有其他有意參選竹北市長者，仍待整合。

民進黨人士表示，民進黨一直以來都是鎖定鄭朝方參選新竹縣長，黨內高層不斷勸進下，鄭朝方對竹北仍相當掛心，尤其是他若參選新竹縣長，竹北市又是熱門的三級行政區，藍白若整合全力搶攻，綠營防守難度很高。近期綠營內已有共識，在竹縣選戰將和王婉諭合作，增加竹北、竹縣布局的彈性空間，民進黨選對會將在27日開會，預料會中將討論竹縣布局。