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「綠黃合」有譜 民進黨合作王婉諭搶攻竹縣、竹北二選一

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨合作王婉諭有譜「綠黃合」搶攻竹縣或竹北。圖／聯合報系資料照片
民進黨合作王婉諭有譜「綠黃合」搶攻竹縣或竹北。圖／聯合報系資料照片

民進黨布局年底新竹縣長選戰卡關，竹北市長鄭朝方動向未明。據了解，民進黨高層已鎖定在新竹縣和時代力量黨主席王婉諭合作，至於「綠黃合」要共推王婉諭參選新竹縣長或竹北市長，將在近日拍板。

2026九合一選舉

時代力量未回應「綠黃合」可能性，僅強調對於竹縣有布局，一切在審慎評估。

藍白陣營部分，民眾黨徵召竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍白陣營定調雙方友善整合出最強人選，民眾黨主席黃國昌指出，最強新竹鐵三角就是邱臣遠選竹北市長，加上國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、爭取連任的新竹市長高虹安。不過，藍營仍有其他有意參選竹北市長者，仍待整合。

民進黨人士表示，民進黨一直以來都是鎖定鄭朝方參選新竹縣長，黨內高層不斷勸進下，鄭朝方對竹北仍相當掛心，尤其是他若參選新竹縣長，竹北市又是熱門的三級行政區，藍白若整合全力搶攻，綠營防守難度很高。近期綠營內已有共識，在竹縣選戰將和王婉諭合作，增加竹北、竹縣布局的彈性空間，民進黨選對會將在27日開會，預料會中將討論竹縣布局。

王婉諭 竹北 民進黨 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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