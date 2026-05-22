金門縣長戰火升溫！李文良投入選戰 陳玉珍喊話「一起改變金門」

外傳許久要挑戰百里侯的金門副縣長李文良今日下午將舉辦「鄉親服務處成立茶會」，宣布正式投入金門縣長選戰，讓原本被外界視為由立委陳玉珍主導的選局，正式演變為「三腳督」態勢。對於李文良表態參選，陳玉珍回應，「謝謝李副縣長這4年為金門的付出與貢獻」，並強調自己身為「在地深耕的金門女兒」，深刻感受到鄉親期待領導團隊帶來更大的改變，為金門走出新的發展道路。

陳玉珍指出，未來將秉持金門人務實勤勉、苦幹實幹的精神，延續自己24年來一步一腳印的服務態度，更深入基層、傾聽鄉親聲音，並以執行力與魄力，和鄉親一起真正改變金門。

陳玉珍此次回應雖未正面點名競爭對手，但字裡行間明顯聚焦「改變」、「執行力」與「基層深耕」等主軸，除展現迎戰態勢，也試圖鞏固自身長年經營地方基層的優勢。

過去一段時間，除了已獲中國國民黨正式徵召的陳玉珍外，前縣長楊鎮浯與李文良雖頻頻對外宣稱「參選到底」，卻始終未明確說明究竟角逐縣長或其他職務，也一度引發地方揣測，認為兩人真正目標可能是陳玉珍若當選縣長後留下的立委補選席次。

如今隨著李文良正式成立服務處、公開投入縣長選戰，也等同打破地方原先盛傳的「陳玉珍一個人的武林」劇本，讓年底金門縣長選情正式進入白熱化階段。

據了解，李文良此次競選主軸將以「讓改變發生，金門可以有一種更好的選擇」為核心，並主打「沒有包袱、超越黨派」形象；而陳玉珍則持續以「在地深耕24年」、「基層服務」與「執行力」作為主要訴求，雙方在「改革」與「治理能力」上的攻防，也已提前展開。

金門副縣長李文良今日將宣布正式投入金門縣長選戰，對於李文良表態參選，陳玉珍強調，自己身為「在地深耕的金門女兒」，深刻感受到鄉親期待領導團隊帶來更大的改變，為金門走出新的發展道路。記者蔡家蓁／攝影