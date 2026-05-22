製程需符合毒管法！吳宗憲貼文問林國漳「無人機產業鏈」健康評估呢？

宜蘭縣長參選人林國漳爭取的無人機產業鏈，遭對手吳宗憲質疑未做好政策安全評估規劃，林國漳昨回批吳阻擋無人機產業，是否為了擋國防、擋產業？吳宗憲晚間依經濟部說明，無人機製程必須符合「毒管法」規範，貼文質問林國漳該政見「有無做好環境影響與對縣民健康危害的評估？」

林國漳昨天白天受訪時說，對手吳宗憲團隊公開宣稱「無人機產業恐大幅增加罹癌風險、影響縣民健康」，事實上無人機與AI都是未來的關鍵產業趨勢，也是各縣市積極爭取的重點項目。

林國漳直言，如果這項產業真如吳委員團隊所說如此「危險」，地方政府不可能爭先恐後搶發展，顯然是對無人機產業的嚴重誤解。無人機應用包含商業、農業、國防等，對手提出沒有科學根據的言論阻擋無人機產業，居心何在？尤其無人機對國防非常重要，是不是為了擋國防、擋產業？

經濟部昨天說，可能包含高濃度PFAS的高風險合成或大量排放的部分無人機零件，皆須依「毒性及關注化學物質管理法」向主管機關申請核可並申報流向，在特定區域生產，並不包括宜蘭科學園區；除毒管法外，行政院核定「全氟及多氟烷基物質PFAS管理行動計畫」，14個部會共同做好管理及環境監測，為人民健康把關。

吳宗憲競辦強調，經濟部的說法，更證明當初他們提出的疑問是有其科學性與必要性。

對此，吳宗憲深夜臉書發文，宜蘭產業發展需要科學及理性討論，一味地政治抹黑，更突顯政策提出之前，並未做好評估與規劃，恐怕影響宜蘭未來發展與環境。

吳宗憲說，20日新聞稿詢問林國漳的無人機產業政策，在製造過程時「可能」使用全氟／多氟烷基物質（PFAS）等物質；「若有管制不當」導致長期接觸高濃度PFAS，會破壞人體內分泌，並大幅增加罹患癌症、肝臟受損、免疫力下降及造成新生兒發育異常風險。

吳宗憲提兩問，請教提出要打造無人機產業鏈的林顧問，在保護縣民健康的考量下：

1、是否有相關毒物化學物質禁止使用或管制規範？

2、有無做好環境影響與對縣民健康危害的評估？

吳宗憲說，部分媒體造謠說吳辦提出無人機產業汙染宜科，並運用經濟部說法稱「打臉或吳辦翻車」；事實上，吳辦從未說無人機產業已落腳宜科，也未表達反對無人機產業，重點是關注縣民健康。

吳強調，身為一個負責任的政治人物，面對自己提出的政策，林國漳顧問更應清楚無人機所有生產流程如零件製造、包裝生產、測試使用時可能造成的健康風險，才能確保縣民健康。