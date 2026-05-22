白營質疑「蘇巧慧若當選 蘇友友恐分標案」

民眾黨多名新北市議員參選人昨天質疑民進黨市長參選人蘇巧慧若當選，恐讓「蘇友友」們分食市府標案，啃食人民稅金，還點名其中包括蘇巧慧胞妹蘇巧純等人。蘇陣營回擊議題是冷飯熱炒、影射抹黑，蘇巧慧不會受影響。

民眾黨市議員參選人林子宇、吳亞倫、陳語倢昨開記者會。林說，行政院前院長蘇貞昌創辦的「超越文創教育基金會」，董事長是妻子詹秀齡，女兒蘇巧純是執行長，基金會三名董事包括肯特動畫公司負責人張永昌、牽猴子公司負責人王師和大吉祥公司負責人吳永吉都和蘇家關係密切，不僅在大罷免時期多次發表撕裂社會言論，還多次取得中央限制性標案，文化部還曾全額補助大吉祥辦活動，唱大罷免歌曲。

二○二○年時任閣揆的蘇貞昌之女蘇巧純成立的二三設計，曾因拿下行政院等政府標案引發質疑。蘇巧純發表聲明承諾蘇貞昌擔任行政院長期間，公司不再投標任何政府標案。

林子宇說，地方標案集中在鄭文燦、林智堅主政的桃園與新竹市，二○二二年，蘇巧純被抓包違反利益迴避承諾，偷接桃園標案。當時桃市府證實，二三設計是經鄭文燦市府的秘書長裁示，要求廠商協調後才加入，原始合約並未記載。

「公家標案絕非家族基金會的提款機。」吳亞倫說，超越基金會董事過去拿下中央量身打造的限制性標案，令人懷疑其中存在特殊政治關係，蘇巧慧不要輕易混過去。

陳語倢說，政府標案淪為特定資源提款機， 若蘇巧慧當選新北市長，令人憂心未來「蘇友友」們會瓜分市府標案，成為「蘇友友」長期飯票？

蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將回應，蘇巧純很少接政府標案，被提到案件中，二三設計僅承接「下游的下游」部分設計案，未參與投標及評選，卻每到選舉就被拿出來炒冷飯，令人搖頭。