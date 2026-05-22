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宜蘭縣長選戰 藍綠科技產業政見攻防

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭科學園區引進高科技產業，引爆藍綠縣長選戰攻防，民進黨林國漳質疑國民黨吳宗憲主張引進「矽光子封測」會產生重金屬與酸鹼廢液，讓宜蘭淪為台北的後院封測廠。

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吳宗憲陣營反批林國漳「為反對而反對」，並質疑林國漳主張的無人機產業，若無配套恐帶來化學物質致癌風險。

林國漳引用數據，宜科汙染總量管制與環評核定上限，揮發性有機物每年二十三點九五公噸，汙水量也有限制。

林國漳指出，矽光子封測若涉及晶圓級封裝的凸塊製作與重佈線層，將產生重金屬與酸鹼廢液，在未提出高階廢水回收系統配套與環境容受度評估之前，匆促主張引進封測產業，衝擊環保淨土。宜科應發展高附加價值產業，而非流於「台北的後院封測廠」。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文指出，吳宗憲主張爭取「矽光子封裝與測試」是產業後段供應鏈，屬於低汙染、低能耗的尖端產業，與林國漳想像中傳統高汙染的晶圓製造不同；林國漳提及「凸塊製作」與「重佈線層」是晶圓前段的化學製程，矽光子封裝是後段製程，屬於乾淨的精密光學物理組裝與驗證。

鄭皓文把矛頭指向林國漳提出的無人機政見，在製程中可能使用全氟碳化物及相關含氟聚合物，甚至包含俗稱永久化學物「全氟／多氟烷基物質」有罹癌等風險，林是否有提出禁止使用或管制的規範？

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