花蓮縣長選戰三腳督 普發一萬掀論戰

花蓮縣長選舉「三腳督」開戰，議長張峻昨提「普發一萬元」參選縣長政見，幫助縣民度過天災等辛苦時刻，國民黨縣長參選人游淑貞表示，政治人物切勿為了選舉開出空頭支票。同是縣長參選人魏嘉賢則說，自己提出醫療防線等政見，爭取選民支持。

張峻昨說，花蓮今年四○一億元年度總預算是史上最高，但有很多項目浮編，或名目可議；縣府執行力與規畫有太多讓人質疑之處，與其分配不透明，不如將部分經費分給縣民，「普發總比亂發好」。

張峻說，他當選縣長，要普發現金一萬元，在嚴守財政紀律下，由鄉親自主決定如何運用財源。縣府應該把資源拿出來，普發給所有縣民。

游淑貞指出，這套預算是由基層公務員歷經大半年審慎編列，已獲得中央內政部認證合法、合規且透明，如今到了選舉季卻又被冠上不透明的帽子，這對辛勤工作的縣府團隊不公平，顯然只是政治攻防的籌碼。

「花蓮正處於震後復甦與建設的關鍵期，我們經不起更多的政治惡鬥與口水對立」游淑貞說，她始終堅持「一分錢當三分錢用」的財政紀律，每一筆預算都對得起鄉親、經得起檢驗。

魏嘉賢說，每位參選人都可以提出自己的想法，他就提出許多政見，像是打造花蓮運動廊帶、推動海洋文化、持續改善傳統市場環境與整體升級等。