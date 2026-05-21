燕子來了…台中市長盧秀燕周六宜蘭輔選吳宗憲 藍白3人再合體

隨著宜蘭縣長選情加溫，國民黨都會市長陸續來輔選。台中市長盧秀燕訂後天（23日）到宜蘭三級古蹟昭應宮上香祈福，縣長參選人吳宗憲、議長張勝德與民眾黨陳琬惠都會到場，這是3人繼19日造勢晚會同台後，23日中午再度合體，共同團結拚選戰。

地球村時代，不能「鎖國」更不能「鎖縣」，國民黨縣長參選人吳宗憲認為，海納百川，他提出跨縣市合作，在宜蘭現有基礎下彼此學習成長；之前吳宗憲就曾經邀請盧秀燕市長到宜蘭，希望請教台中經驗，這次特別安排23日周六到訪，預計中午前往昭應宮參拜。

台北市長蔣萬安19日出席吳宗憲首場懇託會造勢活動，掀起滿場人潮；「燕子」盧秀燕是繼台北市長蔣萬安後，第二位到宜蘭輔選的首都市長。

吳宗憲臉書粉專今晚貼出活動訊息，通知「無敵鐵金剛憲哥」與「媽媽市長」與鄉親見面交流；底下網友紛紛留言「揪鄰居一起去」、「絕對去現場挺憲哥」、「希望把好政績學過來」、「燕子來了，宜蘭旺」。

23日中午參拜祈福時，吳宗憲的黨內初選競爭夥伴議長張勝德與藍白合民調的陳琬惠都會到場，張陳兩人19日在造勢場合公開喊話支持吳宗憲，23日中午是三人再度合體，營造團結氣勢。

國民黨在宜蘭從未因為縣長舉辦黨內初選，今年2月底是頭一次，議長張勝德與立委吳宗憲維持君子之爭，平和落幕，樹立黨內初選典範；吳宗憲接著與民眾黨縣黨部主委陳琬惠藍白民調，同樣不互相攻擊，取得勝利，經過兩次民調考驗勝出，粉碎「空降」說，縣民選擇支持他。