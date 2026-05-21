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被民眾黨徵詢參選彰化縣長？ 邱佩琳：專心市政全力輔佐謝國樑連任
民眾黨彰化縣黨部主任委員温宗諭今天受訪時提及，針對彰化縣長人選，曾考慮彰化出身的考試院前院長邱創煥女兒、基隆市副市長邱佩琳。邱今晚回應，現階段最重要的就是專心市政、全力輔佐市長謝國樑，並期待協助謝市長爭取連任。
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擔任民眾黨基隆市黨部主委的邱佩琳，今晚被問及是否被黨徵詢參選彰化縣長，邱佩晚間回應說明。
邱佩琳表示，現階段最重要的就是專心市政、全力輔佐謝國樑市長，持續把市政工作做好。未來也期待協助謝市長爭取連任，同時讓民眾黨在基隆提名的四位議員候選人都能順利當選，讓更多願意做事、願意承擔的年輕世代一起為基隆打拚。
温宗諭今天表示，身為黨部主委最重要的工作，就是讓提名的基層選舉提名人都當選，黨部曾詢問基層選舉提名人由誰來當母雞參選縣長，讓下面的小雞當選，地方上一直有聲音，希望黨主席黃國昌南下參選，不過黃國昌要顧新北市，他們也曾考慮彰化出身的基隆市副市長邱佩琳，她是前考試院長邱創煥的女兒，也有地方治理的經驗，不過她有其他的考量。
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