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民進黨性平部「挺Women的歌」台南輔選 陳亭妃：展現大團結

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨性別平等部「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，市長參選人陳亭妃與多名市議員出席，展現大團結。圖／陳亭妃提供
民進黨性別平等部「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，市長參選人陳亭妃與多名市議員出席，展現大團結。圖／陳亭妃提供

民進黨性別平等部舉辦「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，現場湧入許多婦女與地方支持者熱情參與，氣氛溫馨熱烈。

2026九合一選舉

民進黨台南市長提名人陳亭妃也出席，與姐妹們一同「回娘家」，透過音樂與交流凝聚情感，展現女性團結的力量。

陳亭妃表示，女性在家庭、職場及公共事務上都扮演重要角色，長期以來更是台灣民主發展與地方進步最堅強的力量。今天看到這麼多姐妹齊聚一堂，彼此鼓勵、互相支持，讓人深深感受到溫暖與感動。

陳亭妃指出，昨天520賴清德總統所宣布的0至18歲每個月5000元國家一起養，以及中小微企業轉型升級專案都是跟人民站在一起的展現，也知道女性在關心的是什麼，「挺Women」不只是活動名稱，而是用實際的行動來表達。未來不論是在市政建設、婦幼政策、教育文化或社會照顧上，都需要更多女性聲音參與，一起打造更幸福、更進步的台南。

活動現場大家高喊「Women挺起來、姐妹站出來」，展現高度團結士氣，副議長林志展、市議員陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、鄭佳欣、謝舒凡、林依婷、朱正軒、周麗津、李啟維、周嘉韋、陳皇宇、李偉智、蔡筱薇、沈震東、余柷青、陳怡珍、吳通龍代表、參選人呂維胤、林建南等人皆出席力挺，展現大團結氣勢。

陳亭妃也向所有支持者喊話，2026年是台南關鍵的一年，大家要繼續攜手前行，凝聚力量，拚出台南第一女市長，更為將來2028年賴清德總統連任打下最強的底氣。

民進黨性別平等部「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，市長參選人陳亭妃與多名市議員出席，展現大團結。圖／陳亭妃提供
民進黨性別平等部「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，市長參選人陳亭妃與多名市議員出席，展現大團結。圖／陳亭妃提供

民進黨性別平等部「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，市長參選人陳亭妃與多名市議員出席，展現大團結。圖／陳亭妃提供
民進黨性別平等部「挺Women的歌」活動，今天在台南登場，市長參選人陳亭妃與多名市議員出席，展現大團結。圖／陳亭妃提供

2026九合一選舉 台南市選舉 陳亭妃 民進黨 性平 賴清德

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