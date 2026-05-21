何欣純掃街赫見麻薏 直呼就愛這味台中夏日記憶

「臺灣漫遊錄」奪國際布克獎，作者楊双子在書中介紹台中飲食特色。民進黨籍立委何欣純今天到大雅市場拜票，發現攤商正挑揀麻薏，她分享自己最愛麻薏湯，這是台中夏日記憶。

台灣作家楊双子和譯者金翎憑長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際布克獎。書中紀錄許多台灣傳統飲食，出現米苔目、蜜豆冰、麻薏湯等多樣食物。

何欣純今天到大雅菜市場拜票，途中驚見有攤商正在挑揀麻薏，她表示，楊双子在「臺灣漫遊錄」作品中寫進許多台灣飲食與台中的生活記憶，其中麻薏湯就是非常具台中特色的夏季飲食，她從小就喜歡古早味的麻薏湯。

何欣純提到麻薏的料理製作過程，採摘後要經過反覆搓揉清洗，再加入地瓜或魩仔魚一起烹煮，變成一碗苦甘消暑、濃稠滑潤的夏日湯品，麻薏湯是台中的夏日記憶。