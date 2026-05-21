李四川戴草帽和航海王巨型魯夫合影 稱「好像在戴工程帽」

國民黨新北市長參選人李四川下午到淡水參拜清水巖祖師廟，之後再到淡水河畔的和衷宮，「巧遇」航海王主角大型人偶，順便戴上魯夫的標誌性草帽合影，綁帽帶的時候竟然被他形容「好像在戴工程帽！」

李四川今天下午至淡水地區2間廟宇參拜、與地方人士座談，先到祖師廟，他致詞說10年前就曾參加清水祖師爺遶境，10年後又回到同一個地方向祖師爺請安。

日前台北市長蔣萬安形容李四川為了大巨蛋在「忠孝東路走99遍」，他則說自己當年為了祖師廟周邊道路工程，也曾在「重建街走99遍」，若能當選市長，向鄉親承諾將繼續強化當地建設。

接著李四川沿淡水老街前往捷運站後方河畔的公明街和衷宮，沿途和熱情問候的民眾打招呼、拍照合影。恰巧新北市政府慶祝淡江大橋通車和全球超人氣IP航海王（ONE PIECE）合作辦理的「淡江航海趣」活動會場就在旁邊。

參觀時競選團隊臨時幫他買了1頂草帽，讓李四川戴上航海王主角魯夫的標誌性草帽、擺出招牌手勢合影，象徵朝目標勇敢前行的精神，全力接棒讓新北市持續航向偉大航道。綁草帽帽帶時卻被他打趣形容「好像在戴工程帽」一樣也要繫帽帶，聽見的人都被逗笑了。