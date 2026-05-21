沈伯洋主張停辦雙城論壇 陸委會：對岸不用急著批評

民進黨台北市長參選人沈伯洋認為，雙城論壇效益極低，不需要辦，中國大陸國台辦批其「破壞兩岸合作交流」；陸委會回應，雙城論壇是市政議題，不是兩岸議題，對岸不用急著批評。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，雙城論壇是台北市的市政議題，不是兩岸議題，台北市政府認為其與上海市交流可以獲得資訊或是經驗，對於台北市的城市治理與發展有好處，所以這是台北市的市政議題。

他說，台北市在全世界有53個姊妹市，台北市也經常與其他國家的姊妹市交流，這些都是台北市的市政議題，包括雙城論壇在內。

梁文傑提到，台北市政府按照規定申請雙城論壇相關活動，政府機關加以審核，提醒一些注意事項。在批准雙城論壇活動的時候，從來不會去判斷這對於兩岸有沒有幫助、有沒有益處，因為這純粹為市政議題，「我們只是一個審核的機關」。

他說，假設沈伯洋當上台北市長，認為舉辦雙城論壇對於台北市的市政沒有用，那也是台北市的事情，這跟兩岸議題沒有關係，所以對岸也不用急著去批評什麼。

沈伯洋14日接受媒體訪問時提到，雙城論壇效益極低，「沒有效益的事情就不要辦」。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮於20日例行記者會上表示，雙城論壇連續舉辦16年，取得豐碩成果，「台獨頑固分子沈伯洋慣於造謠汙衊、攻擊破壞兩岸交流合作，其惡劣行徑必遭唾棄」。