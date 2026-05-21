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遭指民調比蔡壁如低 魏平政：數字一直在變化

中央社／ 彰化21日電
中國國民黨彰化縣長參選人魏平政。聯合報記者林敬家／攝影
中國國民黨彰化縣長參選人魏平政。聯合報記者林敬家／攝影

遭指民意調查比前立法委員蔡壁如低的中國國民黨彰化縣長參選人魏平政今天說，民調數字一直在變化，最終目標是要當選。

2026九合一選舉

國民黨與民主進步黨分別由魏平政與立委陳素月競逐彰化縣長選舉，而蔡壁如也有意代表台灣民眾黨參選。

民眾黨彰化縣黨部主任委員温宗諭中午接受網路媒體專訪表示，很訝異國民黨徵召魏平政，大家對魏平政很陌生，不太了解魏平政過往參政歷史。大家聽到魏平政這個名字至今僅約1個月，民調比蔡壁如低很正常。

温宗諭說，國民黨提名爭議還沒完全落幕，民眾黨這時不適合再加油添醋或丟柴火，讓爭議越燒越旺，他最重要工作就是讓黨提名基層選舉參選人當選，讓黨扎根地方。

魏平政告訴中央社記者，先前民調反映的是他獲提名前狀況，但支持度與知名度不能一概而論，他要爭取將知名度轉化成支持度。

此外，温宗諭表示，黨部曾詢問基層選舉參選人由誰當母雞選縣長、讓小雞當選，地方上一直有聲音希望民眾黨主席黃國昌參選，但黃國昌要顧新北市，另也曾考慮彰化出身的前考試院長邱創煥女兒、基隆市副市長邱佩琳，但有地方治理經驗的邱佩琳有其他考量。

温宗諭說，現在彰化縣長選舉局勢，不論誰選都會很辛苦。

蔡壁如接受媒體電話訪問時說，縣長提名屬於黨中央的職權，不過在這個時間點上，民眾黨在彰化縣長選舉中能提出民調比國民黨提名人選還高的候選人，能披上民眾黨戰袍，為黨爭戰避免泡沫化，她覺得縣黨部主委理論上應該樂觀其成，她雖覺得温宗諭的說法怪怪的，但也只能尊重。

邱佩琳則表示，現階段最重要的就是專心基隆市政、全力協助基隆市長謝國樑，持續把市政工作做好，未來也期待協助謝國樑爭取連任，同時讓民眾黨在基隆提名的議員參選人林廷翰、黃申棟、李文耀、呂承祐都能順利當選，讓更多願意做事、願意承擔的年輕世代一起為基隆打拚。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 蔡壁如

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