選舉拚政策牛肉！賴瑞隆加碼1千元 高雄0到6歲孩子每月領6千元

賴清德總統昨於就職周年談話中宣布，將啟動0到18歲每人每月5千元成長津貼政策。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天加碼，他提出「育兒雄幸福，孩子好未來」政見，若當市長要讓0到6歲的高雄囝仔每月再加發1千元，減輕育兒家庭負擔。

賴瑞隆表示，少子女化是台灣必須正面面對的國家級挑戰，高雄是大南方重要城市，隨著近年產業轉型、經濟發展與城市能量提升，更應將資源投入到「人」身上，尤其是支持年輕家庭、照顧孩子成長，這是城市發展責無旁貸的責任。

賴瑞隆在與專家學者討論市府財政可行性後宣布，他未來將推動0到6歲每人每月再加碼1千元，貼近在地需求，讓學齡前育兒家庭獲得更實質照顧。

賴強調，0到6歲是孩子成長最關鍵、家庭支出壓力也最重的階段，未來將以「最幸福城市」為目標，攜手高雄隊友延續陳其邁市長的成績，從孩子出生、成長、就學，父母在工作與家庭都能照顧平衡，讓高雄成為一座讓年輕人敢生、敢養，孩子快樂長大的溫暖城市。