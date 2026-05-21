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內湖成辦公孤島、晚上空？游淑慧打臉沈伯洋「內湖人口第二大」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧在臉書打臉沈伯洋，內湖是台北市人口第二大的行政區域，是哪裡「晚上空」。圖／取自游淑慧臉書
台北市議員游淑慧在臉書打臉沈伯洋，內湖是台北市人口第二大的行政區域，是哪裡「晚上空」。圖／取自游淑慧臉書

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，有網友在社群平台詢問南港怎麼建設，沈伯洋在回應文中指出，南港人口成長潛力其實很高，應避免跟內湖一樣，形成辦公孤島（晚上空），台北市議員游淑慧在臉書打臉，內湖是台北市人口第二大的行政區域，是哪裡「晚上空？」

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游淑慧也說，沈伯洋該不會以為內湖只有他會去錄影的舊宗路吧，原來不只不懂南港，連內湖都搞不清？還酸沈伯洋的發文是「伯洋空靈體市政想像」。

沈伯洋在文中指出，由於早期對南港的規畫，仕紳化已經是現在的態勢，住宅供給又趕不上。南港人口成長潛力其實很高，所以更該把SH model撐起來，別讓高價宅主導。不然會跟內湖一樣，形成辦公孤島（晚上空）。

他說，現在政策是TOD發展，但生活圈沒連起來（不夠密），所以如果從這個面向考量，先「縫」比「開發」更重要。而歷史上，南港人文點有點分散，舊莊茶、煤礦，再加上新的北流，要連起來更困難，更需要一些創意。

游淑慧指出，看到 Puma 對南港的想法，沒有對錯的評論，因為真心看不懂；他談南港的方式，感覺像是很久沒有真正走進南港，而他甚至以為內湖只有白天有人、晚上空？

游淑慧表示，文中的「一河一街一山」、「藍綠廊道」、「縫合城市」，聽起來很美，也很文青。這些語詞套路，放在內湖、文山、北投、士林，不也同樣適用嗎？誰叫台北四面環山，中間又有淡水河、基隆河。所以隨便講，隨便中？南港的未來，不缺一篇城市散文。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 游淑慧 內湖

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