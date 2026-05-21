影／為何與鄭麗文「僅同台20秒」？李四川笑了：應該不只啦

國民黨新北市長參選人李四川被媒體問到今天上午造勢活動與黨主席鄭麗文「僅同台20秒」，他忍不住笑了說：「你們算得這麼清楚喔？應該不只啦！我站在那裡等她，還有握手，也跟她報告要再趕下一個行程。」

李四川下午到淡水清水巖祖師廟拜拜，之後接受聯訪被問到他的弟弟昨天在法庭認罪曾恐嚇垃圾清運業者勒索回饋金。他說之前已經講過，任何人，包括他弟弟，如果違法就依法辦理，該罰、該怎麼樣，就依法處理。

至於今天上午在國民黨新北市黨部舉行的「中央公教警消力挺李四川團結大會」，黨主席鄭麗文前往站台，但2人僅短暫同台，他就為了趕行程先行離開。

李四川說因為行程排得很滿，鄭主席也知道他競選起跑時間比較晚，希望能夠盡快跑遍29區，「所以她來，當然我們打個招呼，她也希望我盡快再去跑行程。」未來只要是對他的選情有利，不管是主席或是所有的人，都會再邀請。

另一方面，民眾黨市議員參選人開記者會批評包括民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純的二三設計公司、以及超越基金會董事的公司多次取得政府限制性標案。

李四川說，對於蘇巧慧家人的這些事情他不了解，不予置評，只希望對方對於任何所有的事情，不要雙標就可以。

國民黨新北市長參選人李四川被媒體問到今天上午造勢活動與黨主席鄭麗文「僅同台20秒」，他忍不住笑了說：「你們算得這麼清楚喔？應該不只啦！」記者林昭彰／攝影