不只曾妍潔！新黨副秘書長游智彬棄桃園 將挑戰大安文山區議員

台北市第六選區（大安、文山）今天傳出震撼彈，繼民眾黨前黨員曾妍潔宣布退黨參選後，新黨副秘書長游智彬今天也宣布要轉戰大安文山選議員，加上目前藍綠白提名的人選，該選區已有15人將參選，僅管該選區過去被視為國民黨傳統優勢選區，不過如今白營、泛藍陣營有不少人出面爭取，也為年底選戰增添可看性。

大安文山此次議員選舉相當熱門，藍營部分除了既有的8席皆要爭取連任外，原先車層里長李易儒有意參選，經黨內協調轉戰中山、大同；民進黨部分則提名4席，包含現任簡舒培、王閔生以及新人陳聖文、劉品妡；民眾黨則由現任議員張志豪爭取連任，不過原先鎖定桃園市第2選區曾妍潔近日宣布退黨投入大安文山議員選戰。

除曾妍潔外，原先在桃園中壢掛好看板、海報的桃園市政府顧問、新黨副秘書長游智彬，今天突然拋出震撼彈，游表示，兩岸和平、守護首都，這一戰，「台灣阿彬哥準備很久了！大安文山我來了！」不過若確定參選也讓該選區增添不少可看性。