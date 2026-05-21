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柯志恩對決賴瑞隆 學者：高雄選戰恐因經濟與發言掀變數

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對2026年高雄市長選情，學者受訪時指出，賴瑞隆缺乏個人特色與爆發力，柯若能炒熱選情有機會一搏。（中央社示意圖）
針對2026年高雄市長選情，學者受訪時指出，賴瑞隆缺乏個人特色與爆發力，柯若能炒熱選情有機會一搏。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「經濟問題與藍營高層發言爭議，是影響藍營候選人柯志恩票數多寡的關鍵！」針對2026年高雄市長選情，學者曲兆祥受訪時認為，物價飛漲有可能影響藍領人口較多的高雄，民眾對綠好感會降低；學者廖達琪說，賴瑞隆缺乏能見度與爆發力會是綠營軟肋；學者張峻豪受訪時則說，藍黨中央的發言恐降低柯的支持度。

2026九合一選舉

2026年高雄市長選戰，國民黨很早就由立委柯志恩確定再次出馬參選，民進黨經過初選後，也由新潮流的立委賴瑞隆勝出。雖然高雄過往被視為綠營版圖，但近來有分析指出，柯志恩獲得更多高雄基層宮廟系統邀請參加活動，綠營選票恐有鬆動趨勢，但也有人認為，柯要在市政與選戰議題串聯上更積極才行。

賴瑞隆較無特色

對此，中山政研所退休榮譽教授廖達琪受訪時表示，柯志恩勤走基層、網路聲量也不錯，有機會吸引中間選民，且近來高雄基層有鬆動的跡象；反觀賴瑞隆沒有清楚的特色，需要靠新潮流協助動員，而且現任市長陳其邁與新潮流派系不同，高雄初選後，賴能否與曾較勁的立委邱議瑩、許智傑和林岱樺完全整合，仍有待觀察。

廖達琪分析，賴瑞隆目前的能見度不高，且缺乏爆發力，若聲勢無法持續提升，綠營其他派系也會各自打算，陳其邁雖然為了卸任後的政治仕途，會積極輔選賴瑞隆，但候選人本身的條件還是扮演重要因素。

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時預估說，高雄應該會是六都中選戰較激烈的地區，選情主要看兩個因素：外在環境與誰比較少犯錯。曲兆祥分析，雖然地方選舉多受地區因素影響，但高雄是藍領階級較多的都會區，對於物價反應會很敏感，否則當年韓國瑜不會靠「莫忘世上苦人多」的訴求當選市長。

傳產選民也是關鍵

廖達琪則分析，陳其邁雖然將台積電、AI治理風格帶入高雄，但高雄向來是傳產著稱，除了新興科技以外，陳其邁對傳統產業的關注較少，而高雄的藍綠結構已經固定，決勝關鍵會是沒有明顯政黨色彩的年輕人與中間選民，包括生育與房價議題，柯志恩都有陸續提出政見。

曲兆祥也指出，國際局勢若導致物價後續上揚，對於挑戰者有利，且國民黨立委柯志恩長期耕耘高雄，雖然目前落後給民進黨立委賴瑞隆，但差距並不大；他也說，國民黨主席鄭麗文過去沒有地方選舉經驗，發言可能會影響柯選情，需注意減少犯錯，綠則要注意既有市政的處理。

政黨與個人爭議

東海政治系教授張峻豪受訪時也指出，鄭麗文的兩岸路線愈往南，愈難獲得選民支持，也可能會牽連南部的藍營縣市長參選人；彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時則說，賴瑞隆之前曾受霸凌案風波影響，但柯志恩的民調沒有明顯追上來，可觀察教育專業出身的柯，之後是否會繼續追打霸凌案。

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2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆

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