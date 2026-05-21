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綠營傳評估禮讓王婉諭選新竹縣長 時力：新竹布局審慎評估中

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
時代力量黨主席王婉諭不諱言新竹市是時力最重視的戰略區域之一，大量年輕科技人口與外來移入家庭落地生根，選民政黨意識相對淡薄，更重視理性治理與專業問政。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭不諱言新竹市是時力最重視的戰略區域之一，大量年輕科技人口與外來移入家庭落地生根，選民政黨意識相對淡薄，更重視理性治理與專業問政。圖／聯合報系資料照片

民進黨新竹縣長布局遲未明朗，外傳若竹北市長鄭朝方遲未決定是否轉戰新竹縣長，綠營高層不排除與時代力量合作，禮讓時代力量黨主席王婉諭參選新竹縣長。對此，王婉諭本人今天未直接回應，由時代力量發言人廖子齊表示，針對未來新竹縣長及竹北市長選戰布局，黨內目前仍在審慎評估、全盤規畫中。

2026九合一選舉

根據網路媒體報導，民進黨高層先前多次勸進現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，挑戰國民黨已表態參選的徐欣瑩，但鄭朝方數月來遲未拍板，已讓黨內出現焦躁聲音，甚至傳出若鄭朝方持續未定，綠營可能轉向尋求與時代力量合作，由早已布局新竹縣選戰的王婉諭出戰。

對於相關傳聞，王婉諭未回應。記者追問時代力量關於新竹縣的布局，時代力量發言人廖子齊表示，時代力量對新竹縣及竹北市長選戰布局，目前都在審慎評估中。黨內認為，王婉諭在2024年立委選舉中於竹北市東區表現亮眼，拿下第一名，得票率突破4成，顯示時代力量在竹北已累積一定民意基礎，這將是未來布局的重要參考。

此外，針對民眾黨宣布徵召新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長，廖子齊表示，民眾黨此次徵召「戲劇效果做得很足」，但外界更關注的是後續政治效應。她批評，民眾黨近期在各縣市提名爭議頻傳，從新北市長、台中市議員提名風波，到後續黨員開除事件，顯示內部提名秩序仍顯混亂。

藍營地方人士分析，若王婉諭投入新竹縣長選戰，憑藉其科技業背景與在新竹的能見度，對部分科技選民與非藍選民確實具吸引力。若泛綠或非藍陣營票源有效整合，將成為不可忽視的變數，也可能重新改變整體選戰節奏。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 王婉諭 鄭朝方

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